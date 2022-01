Padre espera restos de hijo que murió en Chiapas para sepultarlo

Catalino Brito llora la muerte de su hijo, pero a la vez dice sentirse calmado porque podrá sepultar mañana a Raymin luego de casi un mes de su fallecimiento en la tragedia del estado mexicano de Chiapas el 9 de diciembre pasado.

“Uno puede sentirse un poco mejor ahora”, expresa Catalino, quien ya está realizando los preparativos para recibir hoy los restos de Raymin, de 30 años, a la Base Aérea de San Isidro y luego sepultarlo en la mañana del viernes en Baní, provincia Peravia.

Además de Raymin, están previstos que lleguen en un vuelo militar desde la Ciudad de México los restos de Wascar Pérez Vargas, Luis Alfredo Brito Báez, Ramón Benito Almonte Espinal y Luis Emilio Roa Chala.

Son los últimos cinco connacionales que murieron en el accidente de un camión que transportaba a migrantes irregulares. El vehículo se accidentó cuando el conductor viajaba a gran velocidad en una curva cerrada en la autopista Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez.

El tráiler luego chocó contra la pared de un puente peatonal, causando la muerte de 56 de los 160 migrantes que viajaban hacinados, y quienes buscaban llegar a Estados Unidos.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informaron que 16 dominicanos iban en el vehículo: once murieron, tres terminaron con heridas y dos permanecen desaparecidos.

Te puede interesar Repatrian restos de Frantony Matos, dominicano fallecido en tragedia de Chiapas

A la repatriación, pautada para las 6:30 de la tarde de hoy, también arribarán autoridades mexicanas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y del Instituto de Migración para hacer entrega formal de los féretros.

Otra familia espera

En el sector Las 20 Casitas, a dos casas de la residencia de Brito, hay otra familia en espera de actualización sobre uno de sus parientes: Edison Yunior Báez, quien iba en el camión.

“De mi hijo todavía no tengo informaciones”, expresó Yenny Martínez, la madre de Edison. La señora dijo que todavía se está a la espera de la confirmación de la muerte de su hijo con las huellas dactilares remitidas a México por la Junta Central Electoral.

Martínez afirmó que desde que conoció que su hijo iba en ese camión no ha tenido reposo. “Usted no se imagina cómo yo, que soy su madre, estoy. Es a base de pastilla que estoy para pasarla tranquila porque no puedo más, sinceramente. Esto es algo que… mire, no puedo ni decirle”, manifestó Yenny.