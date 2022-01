Alfredo Pacheco afirma que en el Congreso no recibe presión por Código Penal

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, respondió este miércoles a las declaraciones del obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, quien manifestó que los presidentes de las cámaras legislativas están siendo amenazados sobre la aprobación de algunos artículos dentro del Código Penal.

Pacheco manifestó que respeta las opiniones emitidas por Masalles, pero lamenta que una figura de su envergadura se haga eco de especulaciones "sin ningún sentido y fundamento".

Las declaraciones de Masalles fueron momentos después de que en la Cámara de Diputados se sometiera un nuevo Código Penal, el cual se podría conocer este miércoles.

"Me dicen que los presidentes de las cámaras, Estrella y Pacheco, están amenazados de que si no aprueban lo de la orientación sexual se van a quedar sin la visa de EEUU. Ojalá que no sea verdad. Quiero pensar que no nos venderían por un sellito" Monseñor Víctor Masalles Obispo de la Diócesis de Baní “

Sobre el consenso para la aprobación de la pieza penal el presidente de la Cámara de Diputados dijo que desconoce si habrá consenso para aprobar un nuevo código, debido a que eso sólo lo saben en el pleno y la decisión está en cada uno de ellos.

"Lo único que nosotros hemos estado haciendo es nuestra parte, tratar que un proyecto tan importante que en diciembre teníamos tantas diferencias en seis artículos, hoy hay diferencia en dos letras de un artículo", explicó.

Dijo que no ve problemas en que una buena parte de las fuerzas de ultra conservadora y ultra y extremadamente liberales se pongan de acuerdo para tratar de evitar que una pieza tan importante como esta sea debidamente aprobada.

"Vamos a ver lo que pasa con los legisladores ya que el pleno es el que tiene la última palabra. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte que es el compromiso que tenemos con el electorado, el país y con los diferentes sectores sensatos que están reclamando que en la República Dominicana exista un código penal", destacó Pacheco.

El legislador sostuvo que el Congreso Nacional no está recibiendo presión de ningún sector para que se apruebe el código penal y atribuyó esos comentarios a ex legisladores que ya no están en el Congreso.

"Ese tipo de argumentos los están dando ex legisladores que añoran con estar aquí. Personas que en un momento determinado quieren echarle jarros de agua sucia a un proyecto que podría estar a punto de aprobarse y con ese tipo de declaraciones tremendista lo único que buscan es tratar de salpicar una situación que podría producirse en la Cámara de Diputados que es la aprobación de esta importante pieza", manifestó el presidente de los diputados.

Dijo que el problema del Código Penal es que cada sector quiere un proyecto que le convenga en cada punto y coma, ya que la única diferencia que existe dentro de la pieza legislativa es la discriminación por orientación sexual, tema que a su parecer es importante porque "ninguna persona debe ser discriminada por su orientación sexual y menos por su religión".

Aseguró que cada legislador está haciendo su parte y reiteró que no están recibiendo presión y tampoco están presionando para que se apruebe.