Familia pide restos de fallecido en Chiapas sean trasladados hoy a Montecristi

La familia de Ramón Benito Almonte Espinal, uno de los dominicanos fallecidos en la tragedia del estado mexicano de Chiapas, pidió este jueves a las autoridades un “último esfuerzo”: trasladar hoy los restos de Almonte Espinal hasta Montecristi.

El cuerpo de Almonte Espinal, y otros cuatro, está previsto que llegue hoy a las 6:30 de la tarde a la Base Aérea de San Isidro, en el municipio Santo Domingo Este, en vuelo militar desde la Ciudad de México.

“Ya tenemos, aproximadamente, un mes de dolor, de sufrimiento, de sueño”, expresó el comunicador Ramón Benito Almonte, padre del fallecido.

La petición es que los restos de su hijo sean trasladados desde que lleguen al país para ellos saber que le darán cristiana sepultura con tranquilidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que este jueves 6 de enero llegarán los restos de los cinco dominicanos fallecidos en el accidente del 9 de diciembre pasado.

Las víctimas son Raymin Brito Figuero , Luis Alfredo Brito Báez y Luis Emilio Roa Chala , estos tres de la provincia Peravia; Wascar Pérez Vargas y Ramón Benito Almonte Espinal de Montecristi.

Arribarán también autoridades mexicanas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y del Instituto de Migración para hacer formal entrega de los féretros, como parte del compromiso asumido por este país.

“Si ya hoy tocó suelo, ¿por qué no continúan el esfuerzo y nos lo envían a Montecristi? Eso es lo que estamos pidiendo. Aquí no se duerme, aquí no se come… un dolor inmenso”, dijo Ramón Almonte, mejor conocido como Cuqui.

“Así, mañana, podemos darle cristiana sepultura, pero no otro sacrificio saber que ya llegaron a Santo Domingo, a suelo dominicano, y se quedaron ahí”, manifestó el padre.

La repatriación

Hoy son repatriados los últimos cinco dominicanos que murieron en el accidente de un camión que transportaba a 160 migrantes irregulares, de manera hacinada. El vehículo se accidentó por el conductor transitar a gran velocidad. El tráiler luego chocó contra la pared de un puente peatonal, causando la muerte de 56 migrantes.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informaron que 16 dominicanos iban en el vehículo: once murieron, tres terminaron con heridas y dos permanecen desaparecidos.