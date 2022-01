Joven teme por su vida; dice autoridades lo confunden con un delincuente

El joven asegura que no delincuente y que se dedica a cantar

Se ha viralizado en las redes sociales un video donde un joven manifestó que teme por su vida debido a que las autoridades supuestamente lo están confundiendo con un asaltante por su parecido físico.

En la fílmica el joven, que en ningún momento dice su nombre, asegura que no es delincuente y que se dedica a cantar.

“En verdad yo temo por mi vida porque me están confundiendo y en realidad no soy yo, yo no atraco, yo canto”, manifestó con la voz quebrada.

Dijo que con quien supuestamente lo están confundiendo es con “un delincuente” que se dedica a asaltar detrás de la plaza comercial Megacentro, junto a un acompañante a bordo de una motocicleta.

Hizo un llamado a las autoridades, quienes presuntamente le han exhortado que se entregue, para que le presten atención e insistió en que no es delincuente.