Código Penal se queda para la próxima legislatura

La Cámara de Diputados aprobó a unanimidad que el proyecto de ley que modifica el Código Penal Dominicano sea dejado sobre la mesa y que sea discutido en la próxima legislatura que iniciará el próximo 27 de febrero.

Los legisladores acogieron la propuesta realizada por el presidente de esa Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien le dio la oportunidad a los voceros de las distintas bancadas de hablar sobre la propuesta.

Tanto la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza del Pueblo ofrecieron su apoyo a la moción de dejar sobre la mesa, aunque aseguraron que para la próxima legislatura se deberá aprobar.

La propuesta de Pacheco contó con el voto favorable de 101 diputados a favor y 16 diputados no votaron, en total había 117 legisladores en el hemiciclo.

Alfredo Pacheco, al hacer la solicitud, afirmó que algunos sectores de la República Dominicana quieren un Código Penal que se ajuste a los principios que practican y se ha dejado a un lado el criterio de que "una ley como esta nunca se obtendrá con punto y coma como desean algunos"

Reacciones de los legisladores a la propuesta

PRSC

Máximo Castro Silverio, proponentes de la pieza penal, dijo que la Cámara de Diputados ha actuado dentro de la soberanía y el carril institucional que le da la Constitución dominicana, incluso intentando complacer a algunos sectores y que durante los últimos 20 años ha visto las presiones que hacen sobre esa pieza.

"Que siga el código que tenemos y cuando los genios que crean estas situaciones lo crean, entonces los congresistas estaremos aquí para aprobarlo", dijo Castro Silverio.

PLD

De su lado el vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, dijo que han sido interminables los discursos sobre la aprobación de ese proyecto y siempre sale una discusión nueva para evitar que se apruebe.

Sánchez saludó a todos sus partes y felicitó la sana decisión que se ha tomado en la Cámara de Diputados de dejar sobre la mesa el código penal, pero que espera que el 27 de febrero sus colegas no quieran discutir lo que tanto se ha discutido durante el último año.

" A mi que nadie me amenace con quitarme visa por la toma de decisiones políticas, que me la quiten si me la quieren quitar. Yo voto y asumo temas por convicciones, pero aquí hay sectores que quieren dirigir allá y que quieren dirigir aquí y eso no es posible", señaló Sánchez.

PRM

Mientras que el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, dijo que en la búsqueda del consenso siempre hay que entender que para lograr una concertación las partes deben ceder.

Fulcar aseguró que "Hay mucha confusión en la sociedad dominicana en torno a la interpretación de procedimientos legislativos y de la aplicación del reglamento interno de la Cámara de Diputados con relación a la actuación del Congreso Nacional".

PRD

Fior Daliza Peguero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), calificó de "lástima" que los congresistas sean cuestionados por tomar sus propias decisiones.

"Hemos trabajado más de un año en el código y cuando no es un sector, es otro y yo me pregunto hasta cuando será esto porque aquí vinimos a legislar y apegados a los principios y valores", dijo Peguero.

Fuerza del Pueblo

Rubén Maldonado, vocero de la Fuerza del Pueblo dijo que la actitud asumida por Alfredo Pacheco es la más correcta debido a los acontecimientos que se han desarrollado durante la última semana, aunque aseguró que es una historia repetida para que el proyecto del Código no se apruebe una vez más.

"Este congreso hizo un extraordinario trabajo en la comisión que estudió y llegamos a un acuerdo favorable, pero sucedió lo que siempre sucede, aprobamos el proyecto, lo enviamos al Senado y los senadores del PRM lograron dejar que el proyecto perima", fue lo expresado por Maldonado.

Este aseguró que hay unas "fuerzas oscuras" que no quieren que el proyecto se apruebe y siempre pasa lo mismo, dejan que perima el proyecto, se introduce, conoce en una comisión bicameral y luego lo dejan caer.

"Aquí siempre de buscan instrumentos para impedir la aprobación del código", aseguró Maldonado.