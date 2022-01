Inabie dice a los suplidores que no se pueden revertir los procesos anteriores

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha informado a los suplidores afectados por la adjudicación cuestionada del almuerzo escolar, en la gestión pasada, que por razones procedimentales no puede revertir procesos anteriores al margen de lo que estipulan las leyes, en especial la número 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

En un comunicado emitido por la institución, luego de otra protesta realizada por los suplidores afectados, se comprometió a realizar procesos transparentes que conlleven a adjudicaciones con criterios definidos en los pliegos sin ningún tipo de discrecionalidad.

“En ese sentido, el Inabie está centrado en un recomienzo transparente y ético, así como en evitar un caos en la cadena de suministro alimentario a los estudiantes, quienes son nuestra prioridad. No justificamos errores del pasado, pero tampoco apostaremos a crear una crisis a los estudiantes”, expresa el documento.

Señala, además, que entiende la indignación expresada por los suplidores de almuerzo escolar que fueron excluidos de procesos anteriores por situaciones ocurridas en pasadas administraciones y reiteró que los afectados han sido recibidos en reiteradas ocasiones por la Dirección Ejecutiva del Inabie.

Agrega el comunicado que la nueva gestión del Inabie ha dado respuestas a más de 100 impugnaciones que han ejecutado los proveedores afectados para dar curso formal a cada una de sus inquietudes.

“La institución se ha mantenido en constante diálogo con los proveedores informándoles sobre los extraordinarios esfuerzos para reasignar raciones que no estaban adjudicadas, buscando subsanar las situaciones que se presentaron en el pasado proceso de adjudicación y que afectaron a decenas de proveedores, pero sin dejar de lado el bien mayor que es garantizar los servicios a los estudiantes”, indica la comunicación.

El Inabie expresa que lamenta las situaciones del pasado y que está comprometido a seguir escuchando las inquietudes, y sobre todo a realizar el próximo proceso de licitación de forma transparente, abierto y que corresponda a criterios de justicia para evitar la vulneración de sus legítimos derechos.

Los cuestionamientos

La pasada gestión del Inabie, encabezada por Cecilio Rodríguez Montás, habilitó y adjudicó a 1,260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos públicos, según consta en el Acta de Adjudicación número LPN 0052/2021 del proceso para la adquisición de raciones alimenticias del almuerzo y su distribución en las escuelas, durante la jornada extendida.

Rodríguez fue destituido junto a José Alejandro Ceballos Paulino, quien fungía como director del Gabinete; Andrés Montero Ferreras, encargado Jurídico; Deiby Villalona De los Santos, encargado de la Gestión de Seguimiento a la Alimentación; Marino Laureano, encargado del departamento Administrativo y Jesús Alcántara Alcántara, encargado de la División de Tecnología de la Información y Comunicación.

También los suplidores denunciaron que, habiendo cumplido con los criterios establecidos, no resultaron con asignación de raciones; otros cientos, que recibieron asignaciones que no permiten sostener las actividades operativas; duplicidad en notificaciones de adjudicación; diferencia entre las asignaciones del acto de adjudicación, y las notificaciones de adjudicación; adjudicados según el acto, y que no fueron notificados; entre otras tantas irregularidades en la asignación, que impiden un correcto servicio al consumidor final, que son los estudiantes.