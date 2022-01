Israel reporta cinco mil vacunados con la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19

La pastilla Paxlovid contra el COVID no puede ser combinada con otros medicamentos

El coordinador de manejo y desastres de Maguén David Adom (Servicio Nacional de Emergencia y Asistencia Médica, de desastre y ambulancia, así como de Banco de Sangre de Israel), Chaim Rafalowski, dio a conocer a través de un conversatorio que la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus está siendo suministrada a personas en riesgo por el contagio, envejecientes y personas con enfermedades comorbilidad en esa nación.

“Alrededor de cinco mil personas ya han recibido la cuarta dosis en Israel. Para saber qué tan efectiva iba a ser esta dosis, los investigadores del hospital Sheba se vacunaron y no vieron reacciones adversas, solo ciertas molestias como fiebre. Estos están siguiendo el nivel de anticuerpo que producen en el cuerpo”, dijo Rafalowski.

Israel está utilizando las pastillas Paxlovid de Pfizer y la Merck, los ciudadanos las pueden usar bajo prescripción médica. Los resultados obtenidos al hacer las investigaciones de lugar sobre las píldoras dieron a demostrar que Paxlovid no puede ser utilizada en combinación con algunos medicamentos.

Rafalowski negó los rumores sobre que la cuarta dosis podría afectar la memoria, “porque no vimos esa reacción durante la tercera dosis, alguien tendría que hacer una teoría del porqué en la cuarta dosis habría de tener esta reacción”.

“La tercera dosis es esencial, por lo importante que es, frente a una variante tan contagiosa. El ómicron nos hará preguntar si alguna vez podamos volver a la continuidad de las actividades. La única forma de protegernos es obtener la tercera vacuna”, expresó el coordinador.

Las autoridades israelitas prevén un descenso en los contagios para el mes de marzo si los ciudadanos siguen cumpliendo con las medidas sanitarias.

¿Qué dijo el embajador de Israel en RD?

Daniel Biran, embajador de Israel en República Dominicana, aseguró que las autoridades dominicanas han realizado un buen manejo de la pandemia del COVID-19 y catalogó el trabajo hecho de "alto nivel".

Aseguró que su país está en colaboración con la República Dominicana y la oficina de la vicepresidente Raquel Peña, donde cada semana doctores israelíes y dominicanos intercambian experiencias.

"Hay mucha experiencia aquí en el país, yo pienso que la manera que la República Dominicana manejó la lucha contra el COVID-19 merece todo el honor, porque hicieron un trabajo de muy alto nivel y abrieron puertas para que todos los dominicanos puedan recibir la vacuna", destacó el embajador.

Indicó que la vida no se puede parar, ya que los próximos dos años se vivirán con la pandemia y "no se puede parar la vida porque si no se muere de COVID-19, se muere de hambre".