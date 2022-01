Pocos maestros y estudiantes se integran a las clases presenciales

Los docentes, ni los estudiantes se integraron a las clases presenciales en los centros educativos del sistema público dominicano, por el incremento de los contagios de COVID-19, para el reinicio del calendario escolar, después de la pausa por la Navidad.

Un recorrido realizado por Diario Libre constató la poca asistencia de estudiantes en los centro educativos del Gran Santo Domingo, el Cibao, el Este y el Sur del país.

Miles de padres optaron por no enviar a sus hijos a las escuelas, luego del anuncio del Ministerio de Educación de que el regreso sería voluntario, controlado, flexible para todos los niveles y modalidades.

Ni la garantía de que las escuelas estarían abastecidas de los materiales de bioseguridad necesarios para combatir la transmisión del virus disuadió a la comunidad educativa del regreso a las clases presenciales.

En el Liceo Secundario Fidel Ferrer, ubicado en el sector ensanche La Fe, apenas acudieron cinco estudiantes de una matrícula de 375, de acuerdo con Anni Marmolejos, coordinadora del centro educativo, quien afirmó que se organizó un proceso para que los estudiantes no pierdan sus clases.

Mientras que los docentes del Liceo Unión Panamericana asistieron al centro educativo pero a orientar a los estudiantes sobre cómo seguirá la docencia. “Las clases no se van a paralizar. Vamos a continuar hasta 31 de manera virtual con el horario que teníamos: de 8 a 4 de la tarde”, dijo Milaidy Román, maestra de Educación Física y representante de la ADP en el Liceo Unión Panamericana.

Román explicó que las plataformas que usan para la docencia virtual son Google Classroom, WhatsApp y “otras que manejan los estudiantes”.

La directora de la modalidad académica del centro, Raiza Pineda, dijo que los maestros pertenecen a un gremio que los apoya y si decidieron no asistir presencial, buscarán las estrategias de cómo trabajar, pero la dirección garantiza las condiciones del centro.

Padres denuncian intento de huelga de Eduardo Hidalgo y ADP

El Ministerio de Educación afirmó que más del 36 % de la matricula estudiantil participó hoy de la reanudación de las clases en el segundo cuatrimestre del año escolar 2021-2022, representando esto un gran éxito para la sociedad dominicana, ya que históricamente la asistencia estudiantil el primer día de clases ha rondado entre un un 28 y un 38%. Reiteró el llamado a clases presenciales en las escuelas, garantizando la aplicación estricta del protocolo y los materiales de bioseguridad necesarios para mantener la higienes y evitar contagios. La Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), rechaza lo que ha llamado “un intento de huelga de Eduardo Hidalgo y ADP” Jaime Tolentino, presidente de la entidad afirma que ha sido un fracaso el llamado a que no se asista a las clases presenciales y niegan haberse reunido con el gremio que agrupa a los maestros y que estuvieran de acuerdo con el no retorno a las aulas. Desautorizaron a la Federación Dominicana de Padres, Madres y Amigos de las Escuelas Públicas (Fedepadres) a hablar en nombre de la familia educativa y pedir que no envíen a sus hijos a los centros educativos. “Ese señor no representa ni las escuelas públicas ni las privadas”, sentenció Tolentino, haciendo referencia al llamado hecho el pasado miércoles por el presidente de Fedepadres, Juan Ávila, quien solicitó a padres, madres y tutores a no enviar a sus hijos a clases presenciales este 11 de enero. “Advertimos al presidente de la ADP que sus acciones, vistas a la luz de la Constitución de la República, tienen consecuencias legales, las cuales nos reservamos el derecho de hacer uso en el momento apropiado”, expresa el comunicado. La APMAE manifestó que rechaza cualquier intento de huelga en medio de la pandemia y llamó a la familia dominicana a enviar a sus hijos a la escuela de manera controlada y flexible y usando las medidas de bioseguridad.