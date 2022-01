Caos y quejas en establecimiento de muestras para detectar COVID-19

Con poco distanciamiento y sin organización alguna, ciudadanos acuden en busca de muestras y resultados de pruebas de coronavirus en diversos puntos del Distrito Nacional.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública reportaron este jueves que en el día de ayer se procesaron 34,455 muestras, cantidad récord desde que iniciaron los contagios del virus en República Dominicana.

El tiempo de entrega de resultados ante la prueba del COVID-19 crea caos y los usuarios se quejan por la mala organización por parte de las autoridades pertinentes.

Varias personas expresaron a Diario Libre su descontento ante el “desorden descontrolado” que han tenido que presenciar en los diferentes establecimientos de toma de muestras, por lo que piden al ministro de Salud, Daniel Rivera, poner más control en las instalaciones para estos fines.

"El ministro de Salud es que debe resolver esto, aquí hay un desorden grande y lentos que ni se diga. No hay forma de estar despegados de las personas por la cantidad de gente que hay " Marcia Reyes Reyes Esperaba su resultado de prueba COVID-19 en el Centro Olímpico “

La señora Inocencia Peinado explicó que llevaba alrededor de tres horas esperado sus resultados en el centro de muestra ubicado en el Centro Olímpico y, según sus declaraciones, a última hora le informaron que “la entrega no se podía realizar por falta de papel en la impresora”.

Peinado considera que es un tiempo que se pueden ahorrar enviando los resultados vía correo o por otros canales, no solo a los ciudadanos, sino también ellos como autoridades de salud.

La lentitud en los procesos de entrega es una queja masiva, por lo que trabajadores de Salud Pública piden a los usuarios “mantener la calma

Mientras el ciudadano Ángel Cabrera González manifestó su molestia ante la poca ventilación del pabellón de Esgrima del Centro Olímpico. Expresó que si no salió positivo la semana pasada, cuando se sometió a una prueba antigénica, “ahora si lo va a estar con la cantidad de personas pegadas a uno". "No hay forma de que uno salga librado de esto”, aseguró.

De igual manera, la señora Petra Encarnación indicó que los trabajadores de Salud Pública no se ponen de acuerdo con la entrega de resultados y son “protagonistas del caos y el desorden aquí”.

“Oye, aquí estoy desde las ocho de la mañana esperando mis resultados y son las 11:26 de la mañana y aún nada, unos simples resultados, ellos llaman a un grupo de dos o tres entregan y se van hacia dentro a durar horas y horas. Esta gente están lentos aquí", se quejó.

Personas se aglomeran en busca de resultados de pruebas COVID-19. (Diario Libre/ Jusety Pérez )

Centros de vacunación

La asistencia ha sido masiva en los centros de vacunación, sobre todo en las personas que acuden a colocarse su dosis de refuerzo, no solo tercera, sino también la cuarta dosis.

“Hasta ahora vamos bien, ha incrementado la cantidad de personas que han venido a colocarse su tercera dosis, al igual que hemos tenido grupos de empresas que vienen con hasta cinco empleados a colocarse su dosis de refuerzo”, indicó la médico encargada del área de vacunación de Salud Pública.

El señor Andrés Bautista, quien tiene 73 años, asistió a las instalaciones del Centro Olímpico a colocarse su cuarta dosis de vacuna anticovid y añadió que si las autoridades piden una quinta, "con gusto me la pongo”.

Punto de vacunación en el Centro Olímpico (Diario Libre/ Jusety Pérez )

“Yo tengo dos empleados en mi casa y ninguno de los dos se ha puesto ni la primera dosis, y me ven la edad que tengo, que no me ha pasado nada gracias a Dios y ni así se la ponen”, manifestó.

Mientras que el centro de vacunación ubicado en el hospital Santo Socorro contó durante las primeras horas de la mañana con una masiva asistencia de personas adultas mayores, jóvenes e incluso embarazadas a colocarse desde primera dosis hasta las de refuerzo.

Sobre los niños

La cantidad de niños que acuden a realizarse pruebas para detectar COVID-19 ha incrementado en los últimos dos días y, en parte se debe a que varios centros educativos del país están exigiéndolas para permitir el regreso a clases.

El señor Rafael Sánchez llevó a sus dos hijos al centro de muestra ubicado en Salud Pública, ya que la escuela donde estudian tenía como requisito "llevar el resultado en negativo para poder dejarlos entrar al aula".

"La medida yo la veo bien, ellos no tienen síntomas ni nada pero hay que respetar el protocolo del centro", dijo.

Por otra parte, la señora Lidia Peña acudió con sus hijas (3) a la carpa de muestras COVID-19 ubicada en Salud Pública para descartar el virus, en vista de que presentan síntomas desde el pasado sábado.