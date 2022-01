Santa Arias, la mujer agredida por Alexis Villalona, ha presentado fuertes dolores de cabeza en los últimos días

Santa Arias, la mujer que fue agredida por Alexis Villalona la madrugada del primero de enero de este año en Baní, ha presentado constantes dolores de cabeza en los últimos días que se presume son causados por los golpes recibidos.

Según sus familiares la situación ha provocado que haya sido traslada en varias ocasiones desde la casa de acogida en que permanece a centros de salud para realizarle estudios diagnósticos de los que hasta el momento desconocen sus resultados.

“A ella la estuvieron sacando a médicos a ver si esos dolores de cabeza son por el golpe; no sé en qué ha parado porque no hemos vuelto a saber”, dijo el familiar cercano de Arias de cuya identidad hacemos reserva para proteger su integridad.

“No podemos verla; no podemos estar ahí para saber a fondo que es lo que pasa”, indicó al manifestar que se sienten preocupados porque Santa padece complicaciones cardiacas por las que hace un tiempo fue sometida a una operación de corazón abierto y está bajo tratamiento médico.

Informó que en las frecuentes comunicaciones que sostienen con ella manifestado que extraña a sus hijos y nietos, pese a que se encuentra con una de ellas en el lugar donde es resguardada, pero no quiere regresar a su residencia por temor a ser agredida nuevamente por Villalona, quien permanece prófugo de las autoridades.

Señala que también sus allegados la extrañan, pero prefieren que no retorne hasta que su verdugo no esté bajo control de las autoridades porque no saben si este tomará alguna represalia en su contra y asumen que anda armado.

Sobre las ofertas económicas que ha recibido la familia para desistir de la acción legal que han inciado dice que solo se produjeron al principio y no han vuelto a ser contactados con esas propuestas.

El accidente

El accidente en que se vieron involucrados Santa Arias y Alexis Villalona se produjo alrededor de las 2:00 de la madrugada del primer día de este año en la intersección de las calles Santomé y 27 de Febrero cuando chocaron la pasola en que se transportaba la mujer y la yipeta que conducía el hombre que estaba acompañado por una mujer.

A seguidas se originó un incidente en que Villalona terminó golpeando a la dama, quien cayó al pavimento y luego huyó del lugar con la mujer que le acompañaba, según se aprecia en varios videos de la escena que han circulado en las redes.

La Búsqueda

Desde que se difundió el acontecimiento la Policía Nacional informó que se había desplegado un amplio operativo para apresar a Villalona y le pidió entregarse por las vías que entendiera pertinentes.

En medio de esos operativos fueron allanadas su vivienda y la de parientes, algunos de los cuales fueron detenidos por varias horas. En las pesquisas se ocuparon varias evidencias que están en poder de las autoridades.

En las dos semanas que lleva prófugo Alexis en múltiples ocasiones su abogado ha dicho que todo está listo para una posible entrega, pero oficialmente no se tiene confirmación de alguna negociación al respecto.

Sobre Santa

Sus familiares la describen como una mujer luchadora y trabajadora, aunque actualmente se encuentra desempleada. Dicen que desde hace varios años conduce su pasola, en la que ha sido promotora de una empresa privada y en ningún momento se había accidentado.