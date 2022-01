Alcaldía del Distrito Nacional celebra la entrega de Plásticos x Juguetes 2022

La Alcaldía del Distrito Nacional realizó la actividad Plásticos x Juguetes 2022, encabezada por la alcaldesa Carolina Mejía y varios patrocinadores y que tuvo lugar este domingo 16 de enero en el parqueo frontal del Palacio Municipal. Esta entrega fue específicamente para los moradores de los barrios que componen el Distrito Nacional.

Madre junto a sus hijos después de la entrega de juguetes Génesis Mencía Voluntarios de PlásticosxJuguetes llevando fundas de botellas Génesis Mencía Alcaldesa Carolina Mejía entregando bicicletas Génesis Mencía Raúl Grisanty como animador del evento Génesis Mencía Carolina Mejía junto a varias fundas de botellas recolectadas Génesis Mencía Alcaldesa Carolina Mejía Génesis Mencía

Las botellas plásticas podían ser canjeadas por bicicletas, patinetas, carros y muñecas. Los organizadores del evento se podían dar cuenta del peso de sus fundas con los plásticos por los juguetes entregados. Los padres, al presentar la cédula de identidad recibían un boleto que les indicaba qué juguete podían recibir de la lista ya mencionada.

“Es inmensa la alegría, ver esos rostros (de los niños) es recordar los rostros de mis hijos cuando eran pequeños y eso llena el alma, llena el corazón; cuando la gente recibe el trabajo que diariamente hacemos” expresó la alcaldesa Carolina Mejía.

Expresó que en el año 2021 se pudo recoger alrededor de más de un millón de botellitas y que en este año se podría recoger más.

“No todo se lo debemos dejar a la escuela, también los padres debemos de ayudar a los niños para que tengan iniciativas y puedan ayudar a limpiar la ciudad”, dijo Rosanna Rodríguez a Diario Libre.

Carolina Mejía, junto al equipo de la alcaldía, "quiere transmitir el mensaje a las personas, que deben aprender a no tirar la basura en las vías públicas, en las aceras y calles. Colaborar con la ciudad en dos aspectos: uno, cumpliendo con la responsabilidad de pagar el servicio que se da de manera regular y de manera eficiente, y dos, no tirar los deshechos en ningún espacio, se debe de poner en las fundas y zafacones, aprender la ruta y frecuencia de los camiones por sus sectores para que la basura no este expuesta y así mantener la ciudad limpia", dijo la alcaldesa.