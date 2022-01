Empresas exigen prueba negativa ante aparición de síntomas en colaboradores

Empresas no dan tregua ante exigencia de resultados negativos a pruebas COVID-19 ( DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ )

En vista del aumento de contagiados por COVID-19, empresas privadas e instituciones del sector público muestran preocupación por sus colaboradores, los cuales son enviados de manera masiva en busca confirmación o descarte de infección.

Tras un recorrido realizado por Diario Libre en los diferentes establecimientos de muestras, se encontraron casos de personas que por exigencia del trabajo se han realizado de una, dos y hasta tres pruebas para descartar o dar seguimiento.

La semana pasada, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, manifestó que si los ciudadanos no presentan síntomas, no es necesario realizarse una muestra de seguimiento al virus y mucho menos para descartar, para no utilizarlas de manera “abusiva”.

Tal es el caso de la señora Cristina Isa Rosario, de 32 años, quien ha acudido al punto ubicado en Salud Pública en busca de su cuarta prueba de COVID-19 para descartar contagio del virus, ya que según explicó, en su departamento de trabajo, “varias personas han dado positivo y el jefe de una vez nos manda para acá”.

Crismelia Luciano, quien labora para una empresa privada, se dirigió desde tempranas horas de la mañana al centro de pruebas ubicado en el Partido Reformista Social Cristiano, en la avenida Tiradentes, junto a cuatro compañeros de trabajo, por presentar fiebre, tos y otras afecciones. La empresa lo envió a realizarse la prueba para descartarlos como detectados.

“Lo que pasa es que me dio una ligera gripe, que presenté tos y fiebre, al igual que mis compañeros y del trabajo me mandaron para hacerme la prueba”, indicó Luciano.

Similares síntomas tuvo el señor Paulino Contreras, y a pesar de que hace una semana dio negativo a COVID-19, la empresa lo envió a repetirse la muestra ya que “la tos seca sigue”.

Varios colaboradores de una empresa privada también se presentaron a realizarse las pruebas por exigencia de sus empleadores, “que hasta que no llevemos la prueba negativa no podemos reintegrarnos a nuestras labores”.

Indican que no sienten síntomas, pero que cercanos a ellos han dado positivo y asisten para descartar el contagio.

Apuestan al teletrabajo

Ante las molestas filas que muchos han tenido que someterse, la señora Clemencia Florentino Núñez, quien se ha realizado tres pruebas para descartar, sugiere a las empresas en general evaluar la situación de contagios que hay en República Dominicana y que “los que puedan que trabajen desde su casa". "Así evitamos esta pérdida de tiempo, sin siquiera sentir algún síntoma, solo porque una empresa le da la gana de que te la hagas”, se quejó.

“Yo estoy cansada ya de hacer filas, de que me entren el hisopo, no es fácil cada vez que uno viene entrarse eso, deben de buscar una solución y tratar de que los que puedan, trabajen desde la casa”, planteó.

Igual posición comparte José Torres, al considerar innecesaria las veces que ha tenido que asistir a realizarse la prueba sin tener ni siquiera “una gripe de esa que anda”.

“Yo entiendo que hasta la empresa pierde con tantos empleados afuera, es mejor que trabajen desde la casa o que los dividan, así se quitan esa presión de tener a todos amontonados”, manifestó.