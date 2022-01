Santuario y Catedral Primada de América se adornan de feligreses para celebrar el Día de la Virgen de la Altagracia

Cientos de católicos acudieron este viernes a la iglesia Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia y a la Catedral Primada de América a conmemorar el día de la denominada "madre protectora y espiritual de República Dominicana".

Pese a que los contagios masivos por la pandemia del COVID-19 arropan el país, esto no fue impedimento para que desde tempranas horas decenas de personas acudieran con el encendido de velas, crucifijos, flores y vestimentas con la figura de la virgen.

Arrodillados y con brazos abiertos los creyentes agradecían a la virgen por las promesas cumplidas y para que interceda ante Dios por los pecados cometidos. Muchos piden intersección por salud y por sus familiares.

Cada una de las personas que acudieron a la celebración de la eucaristía iban con un propósito o la tradición que año tras año cumplen.

Creyentes acuden al Santuario Nuestra Señora de La Altagracia (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ )

A muchos de los feligreses que se les dificultaba trasladarse a la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, acudieron al Santuario de la Ciudad Colonial y realizar sus peticiones, lo que ha sido "una gran opción para los que no podemos ir tan lejos".

Al igual que en la Basílica de Higüey, los feligreses tienen un santuario de la virgen para presentar su peticiones y adorarle de cerca. Una larga fila se formó con velones en mano para pasarle la mano y realizar sus oraciones.

La eucaristía de la 9:00 de la mañana fue realizada por el padre Nelkys Acevedo, quien manifestó que los que se asomen a la virgen no deben pedir a que se haga la voluntad de ella, sino para que pida e interceda a que se haga la voluntad de Dios.

"Que ella nos ayude, no pedir que se haga la voluntad nuestra, sino a que ella nos de fuerza para que se cumpla en nuestra vida la voluntad de Dios" Nelkys Acevedo Párroco del Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia “

Los creyentes

Agradecer, pedir y venerar a la madre protectora del pueblo dominicano es una tradición que cada 21 de enero se hace sentir en el país.

La señora Rosalía Santos agradeció a la Virgen de la Altagracia por su familia, por su salud y por el lugar de trabajo que, según ella, le pidió "con mucha fe para que ella interceda con él Padre".

"Todo, absolutamente todo lo que le pido ella está ahí y me lo da, no tengo como agradecerle, me ha cumplido muchas" expresó.

Creyente acude al Santuario de la virgen a colocar un velón y sus peticiones (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ )

Los feligreses dijeron que se sentían en deuda con la cantidad de milagros que la virgen ha cumplido, por lo que aseguran "un simple velón" no recompensa la cantidad de bendiciones que les ha permitido tener, pero aseguran que adorna el "espacio bonito destinado para ella".

Justina Peguero, quien dice llevaba años padeciendo de problemas de salud, asegura que desde que clamó a la virgen "todas sus dolencias han desaparecido".

"Mis dolencias han quedado atrás, sencillamente han desaparecido, hoy solo es un día, pero siempre le agradezco por mi salud. Vivía enferma y hoy en día casi ni gripe me da", comentó la creyente.

Agregó que lleva más de cuatro años acudiendo a la Basílica de Higüey, pero que este año se le dificultó y decidió asistir al Santuario de La Virgen de la Altagracia para "traerle su veloncito".

Monseñor Francisco Ozoria Acosta

Monseñor Francisco Ozoria Acosta pidió a la virgen la intercesión por República Dominicana por las necesidades y carencias que hoy en día nos afecta.

Manifestó que una de las necesidades que nos afecta es la carencia de alimentación, vivienda, salud, pero sobre todo los problemas asociados a la pandemia del Covid-19.

Pidió a la madre protectora que se ella que se ocupe todas las necesidades y que vele por cada uno de los dominicanos.

"Se lo pedimos, que se ocupe de tantas carencias que hay y nosotros como iglesia, como sus hijos también estar preocupados, fijándonos en esas carencias, velando porque la gente que esté, al recordar, tenga esa actitud de pedir al señor por intersección de María para que estas carencias pasen ya" “

Santuario de la Virgen de la Altagracia en la Catedral Primada de América (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ )

Procesión

Tras concluir la Santa Misa en la Catedral Primada de América cientos de creyentes vestidos de blanco y cantando en honor a la Virgen de La Altagracia, hombres, mujeres, jóvenes y niños acudieron este viernes a la procesión que se realizó en la Zona Colonial con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia.

Los feligreses salieron en procesión desde la 1:00 de la tarde desde la Catedral hasta el Santuario donde permanecieron hasta la 7:00 de la noche. "El templo permanecerá abierto para quienes deseen pasar a saludar a la Virgen Madre de la Altagracia".

Padre Nelkys Acevedo dirige la procesión (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ )