Efemérides Patrias da visto bueno a difundir valores en redes y ritmos modernos

Los valores patrios no son cosa de viejos ni pertenecen al pasado, por lo que es importante conectar a los jóvenes con el concepto de la patria, utilizando medios modernos, como las redes sociales o la música urbana, según el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, quien indicó que aquellas sociedades que carecen de identificación nacional están destinadas a desplomarse.

Uribe reflexionó sobre el tema durante una entrevista concedida a Diario Libre, ante la inminente conmemoración de la festividad que da inicio al Mes de la Patria en el país, el Día de Duarte, el cual se celebra este miércoles, 26 de enero, aunque el feriado fue el lunes 24 de enero.

“Nos quieren vender el tema de la patria como algo aburrido, del pasado, que ya no es moda, que es algo para viejos y no, no es así”, indicó, al tiempo que resaltó que los países con mayor fortaleza institucional son los que han cultivado los valores patrios.

“Las naciones que tienen mayor empuje material, son aquellas que han logrado cultivar los valores patrios que han logrado profundizar en los elementos identitarios que nos caracterizan como patria y sociedad”, manifestó.

Añadió que "estos valores no son ideales inalcanzables, no tienen caducidad y contribuyen al desarrollo económico de un país, porque en la medida que los ciudadanos se identifican con su país desarrollan un amor por todo lo que lo envuelve”.

Destacó que los valores patrios están relacionados con los familiares, puesto que “conforman una mancuerna social que configura la arquitectura moral e ideológica de una nación. Y eso nos da un sentido de ideal común a los de abajo, los de en medio y los de arriba”.

¿Música urbana para la patria?

Al ser preguntado sobre el uso de plataformas tecnológicas para fomentar la difusión de los valores patrios, Uribe manifestó: “Como entidad estamos marchando en esa dirección, para que todo lo que nosotros trabajamos en términos de conceptos y símbolos, sea transmitido a través de las redes sociales de manera atractiva”.

El filósofo y comunicador indicó que Efemérides Patrias busca tener esa realidad para buscar el enganche con las nuevas generaciones. Abogó por el uso de “fenómenos” como la música urbana para transmitir el mensaje patriótico y contrarrestar los antivalores que, generalmente, se difunden en ese género, hasta el punto de irrespetar a figuras históricas.

“Hay música urbana cristiana, con mucha calidad, ¿por qué no promover un concurso de música urbana para la patria?, que los muchachos hagan su tema con una temática sobre la Independencia o Duarte o un tema patriótico y se puede hasta premiar”, señaló.

Sobre si la entidad trabaja en convertir en realidad esa iniciativa, manifestó que “es un proyecto que nos convoca culturalmente como institución, es un proyecto que está siendo mentalizado por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Es una forma de contrarrestar todo eso que se critica que se cuestiona, y es una forma de conectarnos con las nuevas generaciones”.

Sobre el tema haitiano

El presidente de Efemérides Patrias calificó como “correcta” la política que ha trazado el presidente Luis Abinader sobre el tema haitiano, que, a su juicio, implica una postura intransigente de defensa de la soberanía, la autodeterminación, integridad territorial y la dominicanidad.

Resaltó los acuerdos suscritos por Abinader y el fenecido mandatario Jovenel Moïse, que, según indicó, constituían el ordenamiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones y que se vieron paralizadas “por el caos y la violencia en Haití que produjo el asesinato del presidente haitiano”.

Manifestó que la construcción de una verja en la frontera es un paso gigantesco en la línea de garantizar la integridad territorial de la República Dominicana, al tiempo que indicó que esa barrera no evitará el traslado de inmigrantes haitianos, “pero si lo va a controlar, lo someterá a un régimen de vigilancia que hará posible que los controles físicos, militares, de seguridad, serán más efectivo”.

Actividades por el Día de Duarte y el Mes de la Patria

La Comisión tiene pautada una serie de actividades para conmemorar el Mes de la Patria, que inician este 26 de enero, Día de Duarte, con un acto inaugural en la provincia Duarte, que encabezará el presidente Abinader. Uribe informó que febrero abarcará el cierre de las actividades por el Bicentenario de la Independencia Efímera. Para el 16 de ese mes se prevé un acto de recordatorio por la muerte de Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Para el nueve de febrero está pautada la puesta en circulación de varios libros, incluyendo un manual de historia y uso de los símbolos patrios y el libro Tres Leyendas de Colores, de Pedro Mir, obra conocida por las dificultades pasadas por el poeta tras las reiteradas pérdidas del manuscrito. El 24 de febrero se realizará en el Palacio Nacional un acto de homenaje a la Bandera Nacional, encabezado por el mandatario.

Mientras, el 27 de febrero, Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa y la Lógica Masónica, realizarán a las ocho de la mañana la “Presentación y Traslado del Trabuco de Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia”, en la que se escenificará el trabucazo del patricio.