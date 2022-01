¿Por qué AstraZeneca es viral en el país?

La pregunta de una doctora sobre el destino de las vacunas AstraZeneca que el Gobierno anunció que compraría para combatir el COVID-19 se convirtió este lunes en tendencia en las redes sociales, luego de que la cuenta de Twitter de la profesional fuera censurada, lo que ha generado un movimiento de apoyo hacia ella.

La censura a la cuenta de la doctora Julissa Espaillat @JulySeEs fue ejecutada por la compañía bajo el alegato de que atendieron “la solicitud válida y correctamente definida proveniente de una entidad autorizada del país en cuestión”.

Espaillat, quien es cirujana vascular y trabaja en un centro de salud privado, dijo que no podía atribuir a alguien en particular el pedido de veto a su cuenta, pero afirmó que todo ocurrió a raíz de que publicó el tuit que dice: “Y qué pasó con las vacunas AstraZeneca? Por qué no están en el esquema para la tercera y cuarta dosis? Según recuerdo, anunciaron que compraron 10 millones de dosis. Creo que hasta pasó el Congreso”.

Señaló que desde que desde que comenzó la pandemia siempre ha sido muy abierta con el tema y se ha mantenido informando todo tipo de información sobre ella. Agregó que puso el post el día 19 de este mes a las 2:24 de la tarde y que fue días después que allegados le comentaron que no tenían acceso a sus mensajes y procedió a indagar qué pasaba.

Explicó que no ha podido solucionar la situación, pese a que se comunicó con Twitter, entidad que le contestó que había procedido ante el pedido de una “entidad autorizada en el país”. Dijo que en la actualidad sus mensajes solo se pueden leer si hace mención a una persona en particular y cuando alquien trata de entrar a los de ella, no están disponibles.

En todo este lunes la palabra AstraZeneca ha sido tendencia en Twitter y cuando se accede a ella envía al caso de la doctora. Muchas personas están compartiendo el tuit de ella y han creado los hashtag #DictaduraSanitariaRD y #TodosSomos@JulySeEs.

¿Censuró Twitter a la Dra. @JulySeEs simplemente por hacer una pregunta válida? De ser está la razón, es un acto altamente cuestionable y antidemócrata, la democracia y la ciencia tienen su origen en los cuestionamientos, en poner en duda, en investigar... #DictaduraSanitariaRD pic.twitter.com/cANe21f9DI — Yan Carlos Martínez Segura (@YANSEGURAM) January 24, 2022