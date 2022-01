Abogan por que se respeten los valores patrios y religiosos

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, y el padre Nelson Rafael Clark, de la Catedral Primada de América, se mostraron en contra de que se cambien los días feriados correspondientes a celebraciones religiosas y patrias, a la vez que abogaron para que se respeten.

El presidente del Instituto Duartiano reiteró su llamado a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley que busca restaurar la inamovilidad de los días de significación histórica.

"Hoy la celebración patria del día del natalicio de Juan Pablo Duarte, fundador de la República, no es el 26 de enero, es cualquier día, toda vez que se traslada solo para favorecer el ocio, cuestión que genera confusión entre los dominicanos y extranjeros", expresó Gómez durante una misa en honor a Duarte por el 209 aniversario de su natalicio.

El padre Nelson Clark, de la Catedral Primada de América. (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE )

De su lado el párroco Clark consideró que, si se respetan las fechas patrias, se enseña mucho.

"No se va a acabar el mundo con que no se trabaje un día, no va pasar nada, esta pandemia nos ha enseñado que todo es relativo", sostuvo el padre.

Gómez dijo que se identifica con la Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano con motivo al Día de la Altagracia, en la que insta a contrarrestar lo que califica como "las pandemias", violencia, afán por el dinero y la búsqueda constante del placer.

