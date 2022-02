Encontrar empleo, el reto de los jóvenes dominicanos

Encontrar un empleo es el mayor desafío que tienen los jóvenes en la República Dominicana, sobre todo entre los 15 y 24 años, donde la tasa de desempleo se ubica en un 15.5 % según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Carlos Valdez, viceministro de la Juventud, afirmó que desde esa institución se busca dar respuesta a la demanda laboral de esa población. Uno de los planes que tienen es capacitar a los jóvenes en las áreas de mayor demanda en el país y evitar la fuga de cerebros.

Además de la dificultad de encontrar empleo, los jóvenes se encuentran con una institución rectora de sus políticas inestable, envuelta en los últimos meses en escándalos. Desde el 16 de febrero a la fecha, el Ministerio de la Juventud ha tenido tres encargados.

“Tenemos grandes esperanzas, estamos convencidos de que podemos hacer las cosas mucho mejor”, expresó optimista Valdez, quien participó en el panel “Juventud y experiencia, un camino de impacto en República Dominicana”, organizado por World Visión Dominicana.

Patricia Rodríguez, coordinadora de Participación y Liderazgo de World Vision Dominicana, expresó que antes los “grandes cambios” vividos en el Ministerio de la Juventud, este debe reenfocarse y apoyarse de los organismos para su accionar. Afirmó que se trata de una institución que sí funciona.

Rodríguez también coincidió en que encontrar un empleo es lo más difícil para los jóvenes del país, situación que afirmó, se vio más afectada por la pandemia del COVID-19.

No solo encontrar trabajo fue difícil, indicó Rodríguez, sino que los programas de apoyo para los jóvenes se redujeron y no llegaron a más gente. “Tenemos algo claro, no llegamos de manera adecuada a todas las poblaciones con que nosotros trabajamos”, dijo.

Subir edad

El viceministro de la Juventud Carlos Valdez consideró que en vez de modificar la ley para llevar hasta 45 la edad de una persona considerada joven, la legislación (49-00) debe estudiarme para modernizarla y adaptarla a los nuevos tiempos.

Valdez fue cauto en emitir más opiniones pues indicó que el proyecto está en el Poder Legislativo y no quiere entrometerse en esos trabajos, pero dijo que desde el Ministerio de la Juventud estarán observado cualquier modificación a la legislación.

Patricia Rodríguez dijo que se debe analizar si es posible la creación de políticas públicas para ese nuevo segmento de la población que se consideraría joven si se modifica la Ley General de la Juventud. A su juicio, no existen suficientes acciones que abarquen a toda la población considerada actualmente joven.

La República Dominicana celebró ayer 31 de enero el Día Nacional de la Juventud en honor a Juan Bosco, proclamado el 24 de enero de 1989 por el papa Juan Pablo II Padre y maestro de la juventud. También se estableció el Premio Nacional de la Juventud.

Más datos La tasa de desempleo en los jóvenes de 25 años y más es de un 4.3 %, según la OIT. La tasa de desempleo de las mujeres (9.3 %) sobrepasó en casi 5 puntos porcentuales la tasa de desempleo de los hombres (3.9 %), brecha que en los últimos años ha crecido de manera importante.