Tres viviendas destruidas durante incendio en Santiago

Al menos dos viviendas fueron destruidas totalmente y otra de manera parcial durante un incendio ocurrido anoche en el sector La Unión de la zona sur de Santiago.

Supuestamente el fugo fue ocasionado por un corto circuito eléctrico, sin embargo las autoridades del cuerpo de bomberos investigan, y no reportaron personas lesionadas por causa del siniestro.

Las casas afectadas eran habitadas por haitianos, los cuales perdieron todos sus ajuares al ser consumidos por las llamas.

Los afectados manifestaron que por varios minutos intentaron comunicarse con los servicios de emergencia, sin embargo, cuando estos llegaron no había mucho que hacer.

"La comunidad se cansó de llamar a los bomberos, mandaron un camión y el camión no funcionaba bien, duró casi una hora ahí, buscando la compresión, y supuestamente dice el bombero que en la zona sur no hay estación de bomberos, la estación que tenemos en Nibaje, no tiene personal, esta zona de santiago es muy habitada", dijo Marcos Cruz presidente de la junta de vecinos de La Unión.

Una residente en el sector, que no se identificó, dijo a Diario Libre que en la comunidad existen conexiones eléctricas ilegales en muchas de las viviendas.