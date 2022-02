Policía busca hombre que golpeó turista en Cabarete

Un motoconchista captado en cámara de vídeo de un negocio de Cabarete, de Puerto Plata, mientras agredía a un nacional ruso supuestamente por un problema de tránsito originado en las proximidades del lugar, es buscado por la Policía Nacional.

Una comunicación de prensa de la institución del orden dice que hasta el momento el agresor solo es identificado como “Adalberto”, contra quien fue emitida una orden de conducencia, luego de que el extranjero Valerll Davletshi, de 39 años, presentara formal denuncia de la agresión de que había sido víctima el pasado 26 de enero.

El incidente ocurrió en el interior de la panadería “Clement” (Belgium Bakery), ubicada en las instalaciones de una plaza de Cabarete.

El extranjero indicó que la agresión se originó por un supuesto accidente de tránsito ocurrido en la calle de acceso a la mencionada plaza entre el vehículo que él conducía y la motocicleta en que se transportaba “Adalberto”.

El ruso Davletshi, quien dijo visitar el país desde hace más de dos años, admitió que no había presentado formal denuncia. El extranjero fue ubicado en el lugar donde se hospeda y llevado a presentar la denuncia por personal de la Policía Turística con asiento en Cabarete, Puerto Plata.

En un video de unos 43 segundos que circula en las redes sociales, se puede ver como el hombre llega al establecimiento vistiendo un pantalón negro, chaleco rojo y llevaba colocada una cangurera. sujeta al extranjero por el cuello de la camisa, lo hala fuertemente y luego le da una bofetada.

“Cójanlo, que me venga a pagar mi vaina (…) ¿Tú no me vas a pagar, ni los golpes que tengo tampoco?”, pregunta varias veces el ahora prófugo mientras le ordena a la mujer que acompaña al turista que continúe grabando.

La Policía exhorta a “Adalberto” entregarse por la vía que entienda pertinente, para que responda por la agresión que se le imputa en el presente proceso investigativo.