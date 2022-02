La razón por la que Hipólito Mejía dice no creer en la justicia dominicana

El expresidente Hipólito Mejía aseguró este martes que él no cree en la justicia, debido a una experiencia traumática personal que él tuvo cuando salió de la Presidencia en el año 2004.

Cuestionado sobre si cree que habrá justicia en los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público contra exfuncionarios y allegados al expresidente Danilo Medina, Mejía dijo tener un concepto muy claro de que todavía no cree en eso (en la justicia).

“Yo tengo mi trauma con la justicia. Yo, como expresidente, duré cinco años y siete meses por un chisme de un senador de Baní. Entonces, qué yo puedo puedo esperar de la justicia”, expresó Mejía.

Mejía se refirió a la demanda que interpuso contra el exsenador Wilton Guerrero y por el efecto cascada de la demanda contra el periodista y entonces director del periódico El Caribe, Osvaldo Santana. Cinco años después Guerrero pidió disculpas a Mejía por la infamia contra el expresidente. Mientras que a raíz de la querella-acusación de Hipólito Mejía, Osvaldo Santana, junto con otros directores de medios comenzaron acciones para modificar la Ley 6132 y eliminar el efecto cascada, que no era más que la imposición de una cadena de responsabilidades desde el director hasta el periodista por una difamación que produjera un tercero.

Respecto a los cambios aplicados por la presente gestión de gobierno con la designación de Miriam Germán como procuradora General de la República, Mejía dijo que “ojalá haya cambiado”, pero reiteró que él no lo cree.

El exmandatario generó controversias el mes pasado por haberse declarado enemigo de la persecución judicial de expresidentes, porque desestabiliza a los países.

"A mí no me gusta, yo soy enemigo de la retaliación de los presidentes. A mí me hicieron muchas críticas porque yo lo hice cuando Leonel (Fernández), por lo de la famosa Fundación Global y otras cosas más en las que yo dije no es verdad, yo respeto los presidentes", refirió Mejía.

En otro tema, el fundador del Partido Revolucionario Moderno considera que el Gobierno podría subsidiar el precio de los hidrocarburos para que los consumidores no sufran ante la tendencia alcista de los últimos meses, porque si se modifica la Ley de Hidrocarburos los precios van a subir de todos modos cuando lo hace el petróleo.

Admitió, sin embargo, que esa alternativa es muy difícil para el Estado, pues ya hay un presupuesto nacional aprobado. “Inventar y teorizar es fácil, pero aplicar no es fácil”, advirtió Mejía.

El político habló antes de particiar en un acto de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), donde se mostraron los avances en la transformación del Sistema Portuario Nacional a través de un master plan estratégico.