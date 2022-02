Patronato desmiente aumento de pago por mantenimiento en La Nueva Barquita

Ante la denuncia realizada por parte de algunos residentes del proyecto habitacional La Nueva Barquita, sobre la supuesta mafia del patronato, que busca aumentar de 1,000 a 1,500 pesos la cuota mensual por mantenimiento, el padre Gregorio Alegría aclara y da su versión ante el hecho.

El padre Alegría, que dirige el Patronato La Nueva Barquita desde el 2016, desmiente que desde la institución se haya aumentado la cuota mensual por mantenimiento y aclara que el pago se mantiene en RD$1,000.

"Niego rotundamente, y que todo el mundo lo sepa, no hay ni un documento que afirme que esa subida es una realidad, por eso desde el patronato se lo aclaramos a todos los habitantes" Padre Gregorio Alegría Presidente del Patronato La Nueva Barquita “

Además, calificó de “mentiras y calumnias” las afirmaciones que han realizado algunos habitantes sin siquiera tener algún documento de prueba que confirme el aumento de la cuota.

“El patronato sigue cobrando la cuota de mantenimiento de 1,000 pesos, eso es lo que está cobrando por mes, las otras afirmaciones son mentiras y calumnias. Entonces, no se puede colocar una noticia así, sin tener antes una averiguación de que eso es verdad y en qué documento consta”, agregó el religioso.

Pide a los residentes del lugar no llevarse de informaciones falsas y asistir directamente al patronato para empaparse con la realidad.

“Eso es lo que queríamos comunicar para que la comunidad pueda dormir en paz y pueda convivir en paz”, sostuvo.

Los cobros por mantenimiento se realizan en el área administrativa financiera de la institución.

Te puede interesar Planta depuradora de La Nueva Barquita: un modelo natural de drenaje sanitario

Qué cubre el pago de mantenimiento

El padre Gregorio Alegría señaló que mensualmente el Patronato La Nueva Barquita envía a los usuarios los estados de cuentas de las deudas por el pago de mantenimiento, que es de mil pesos, la cual cubre la recogida de residuos sólidos, el suministro de agua potable, el pago a Edeeste por la electricidad de las áreas comunes, incluyendo las escaleras, parques, instalaciones deportivas y espacios públicos.

También, aclara que el mantenimiento incluye la limpieza de las calles, aceras, parqueos, áreas públicas, el paisajismo de los jardines, áreas comunes, servicios funerarios gratuitos, de electricidad, plomeros y albañiles para el interior de los apartamentos.

Padre Alegría desmiente acusaciones en contra del patronato (DIARIO LIBRE/ FRANCISCO ARIAS )

Cuántos usuarios están pagando

Solo el 20 % de los habitantes están pagando las cuotas requerida por el Patronato de La Nueva Barquita, según indica el párroco.

Añadió que los usuarios que presentan deudas por el pago de mantenimiento, tienen la opción de hacer acuerdos de pagos con la institución a cargo.

Proyecto habitacional La Nueva Barquita (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

Incidentes con ventas y alquileres de apartamentos

El representante del Patronato de La Nueva Barquita afirmó que muchos residentes han querido llamar la atención y ha causado disgusto un letrero colocado por la institución, donde se les advierte: “En este proyecto habitacional La Nueva Barquita están prohibidas las ventas y alquileres de apartamentos, lo cual conllevaría a la pérdida del apartamento por parte del usuario y al sometimiento a la justicia y expulsión de quien se encuentre ocupando el apartamento de manera ilegal”.

El Patronato La Nueva Barquita establece que hay un protocolo de entrada y de salida de mudanzas con el que buscan evitar el trasiego de objetos robados y prevenir las ventas y alquileres de los apartamentos.

Aclara que las ventas y alquileres de los apartamentos están prohibidas por el artículo 18, acápite 10 del Reglamento de Condominio y Uso de Vivienda de La Nueva Barquita y por el párrafo III del Contrato de Préstamo de Uso o Comodato Tendente a Donación Mediante Bien de Familia que firmaron los usuarios con el Estado dominicano.

La institución indica que el Estado es el propietario y el patronato es el custodio de los apartamentos, hasta tanto se realice la transferencia de propiedad mediante donación con constitución de bien de familia.

“Entonces, no se puede ignorar o alegar ignorancia que no sabía, eso está escrito y también el reglamento dice las consecuencias que puede tener el no cumplimiento de ese reglamento o de otras cosas”, estableció el padre Alegría.

Comunicado realizado por el Patronato La Nueva Barquita (DIARIO LIBRE)

Leer más Desempleo e inseguridad son principales problemas para residentes en La Nueva Barquita