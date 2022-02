Roberto Furcal se convierte en tendencia por tuit sobre perritas con nombres de las Mirabal

Durante el lanzamiento del programa Mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional celebrado en el hotel JW Marriott, una perrita estuvo presente, sentada en las piernas del ministro de Educación, Roberto Fulcar, y cerca del presidente Luis Abinader.

Su nombre es Minerva, y según relató Fulcar fue abandonada junto a sus hermanas Patria y María Teresa.

“Sostuve a esta perrita llamada Minerva que participó en el evento del MINERD el día de hoy. Es una cachorrita que busca familia luego de ser abandonada junto a sus dos hermanas llamadas Patria y María Teresa. El presidente curiosamente observa lo cariñosa que es Minerva”, dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.

El ministro Fulcar eliminó esta publicación de su cuenta de Twitter tras las críticas recibidas por el peculiar nombre de la perrita y sus hermanas. (FOTO: FUENTE EXTERNA )

Pero los peculiares nombres que recuerdan a las hermanas Mirabal causaron molestia en algunos cibernautas. Sin embargo, la historia de las perritas, y en específico de Minerva, fue ampliada por la fundación Albergue S.OS. que encontró a las caninas en un monte, desnutridas y con parásitos.

"Ella es Minerva una callejerita de unos 4 meses, fue tirada en un monte junto a sus hermanas Patria y María Teresa, estaban desnutridas y con parásitos tanto externos como internos. No sabemos cuántos días habrán permanecido allí, ella es la más temerosa de las tres, no es para menos, fueron dejadas allí abandonadas por el depredador más temido, peligroso y despiadado que existe en la tierra: la raza humana”. A pesar de haber recibido todo el desprecio y maltrato del mundo ella confía en nosotros, merece un hogar amoroso y vivir una vida tranquila con todas sus necesidades básicas incluyendo "amor". Si no puedes adoptarla al menos puedes compartir para que otros la vean. Será de tamaño mediano." Fundación Albergue S.OS. “

Minerva fue llevada al evento del Ministerio de Educación y tras su primera aparición pública, sus cuidadores temporales esperan que alguien se motive a adoptarla.

Luego de conocer a la perrita, Fulcar publicó en la red social el contacto telefónico de la fundación para los interesados en darle un nuevo hogar a la canina. Sin embargo, tras las críticas por los nombres de las caninas eliminó los tuits.

“Si deseas que Minerva forme parte de tu familia, comunícate con la Fundación Albergue S.O.S. Tel: (809-390-6900)”, escribió.