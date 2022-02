Apoyo para Ariel Henry en búsqueda de Gobierno interino en Haití

El canciller Roberto Álvarez reveló que la República Dominicana no cuenta con planes definitivos con Haití por la situación política

La República Dominicana reconoce a Ariel Henry como el encargado de realizar las negociaciones con la sociedad haitiana para establecer cuál será el Gobierno interino que ayudará a la celebración de las elecciones para elegir un nuevo presidente.

Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores dominicano, explicó este lunes que la situación política y de Gobierno en Haití imposibilitan que se avancen en discusiones de temas de cara, como el posible restablecimiento del programa especial de visado a estudiantes haitianos de educación superior como se discutió en Argentina con el canciller haitiano, Jean Victor Généus, en el primero encuentro bilateral entre ambos.

“Estamos esperando que en Haití, a parte de las decisiones que tenemos que tomar hacia lo interno, se determine el Gobierno que va a continuar”, expresó Roberto Álvarez a su salida de la apertura de la mesa temática que discutirá la reforma del país en materia de política exterior y migratoria.

Tras finalizar el lunes 7 de febrero pasado el mandato del asesinado presidente Jovenel Moïse, la oposición política de Haití ha exigido a Ariel Henry que renuncie como primer ministro para instalar un Gobierno de transición.

Sin embargo, Ariel Henry se ha mantenido firme en no abandonar el poder hasta que no haya un nuevo presidente haitiano elegido por la población a través de unas elecciones presidenciales y legislativas que todavía no tienen fecha de realización, aunque Henry las prometió para este año, así como el referendo para modificar la Constitución. Henry asumió el cargo dos semanas después del asesinato de Moïse.

“En Haití, hoy en día existe ese proceso que nosotros estamos dándole seguimiento. La cuestión es que son los haitianos los que tienen que decidir cuál va a ser el método para llevar a cabo unas elecciones libres, justas y transparentes”, expresó Álvarez.

El canciller dominicano estableció que el tema de la inseguridad en Haití es crucial para que la población de ese país participe en las elecciones: “Eso es algo que también deben resolver”.

A pesar de la situación en Haití, Roberto Álvarez afirmó que las relaciones entre la República Dominicana y el país más pobre del continente americano continúan diariamente a través de los mercados fronterizos binacionales; pero no existen planes definitivos por la situación.