Denuncian que almuerzo no alcanza y es de mala calidad en escuela de El Seibo

Maestros y estudiantes de la escuela Luisa Nolasco de Michelle, de la provincia de El Seibo, denunciaron este miércoles que el almuerzo escolar que suplen a los estudiantes en la tanda extendida no alcanza para todos y es de mala calidad.

La directora del centro, Keila Geovanny Beras, dijo que desde hace seis meses se le envió una comunicación al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) explicándole la situación, pero que todavía no han resuelto.

Beras aseguró que la situación es incómoda y explicó que Inabie está trabajando con la matrícula anterior. “La matrícula del año pasado era 612, eso incluía, docentes, personal de apoyo y estudiantes y ahora tenemos 699 y ellos envían una cantidad de alimentos que los niños se está quedando sin almuerzo”.

Indicó que hay una población de casi 100 estudiantes que se está quedando sin alimentos y aseguró que cuando sucede esa situación los alumnos se “amotinan” y en ocasiones deben llamar a sus padres para que le lleven el almuerzo o envían a los niños a sus casas.

La directora explicó que el suplidor les dijo que solo tiene compromisos con 612 estudiantes, y que desde que inició el año escolar están pasando por dicha situación.

Te puede interesar Estudiantes de comunidad de El Seibo reciben clases en aulas atestadas y sin baños

“Cuando pasa esto se amotinan los niños y empiezan a tocar los platos diciendo que tenían hambre y que se quieren ir, a veces podemos controlar la situación, pero otra veces no podemos y nosotros no tenemos la culpa”, lamentó.

Entiende que el Inabie debe regularizar esa problemática, ya que no sólo pasa en ese centro educativo, sino que son varias escuelas de la provincia que presentan la misma situación.

Además, sostuvo que otro de los inconvenientes es que los niños se quejan de que el pan y la leche que envían es de muy mala calidad, por lo que piden que se le cambie el desayuno y los suplan de alimentos más variados.

Maestro se quejan ante la situación que pasan los estudiantes (DIARIO LIBRE/ ANDREINA CHALAS )

“El pan que llega aquí es de muy mala calidad y siempre es pan y pan. Se dijo que iban a enviar algo más variado y en el almuerzo y siempre envían lo mismo”, precisó.

Le hace un llamado a que reanuden esfuerzos y activen sus funciones, ya que se está hablando del bienestar estudiantil y los estudiantes deben sentirse contentos con sus alimentos.

"Hay muchos niños que no comen aquí y maestros que ni la miran, y aún así los alimentos no alcanzan, pero hay otros niños que deben comérsela y que la necesitan, porque en ocasiones no tiene en sus casas los alimentos, entonces, el Inabie debe resolver la situación" Keila Geovanny Beras Directora del centro “

Por otro lado, algunos estudiantes consultados por Diario Libre aseguraron que se sienten mal cada vez que se quedan sin comer y con hambre, por lo que les gustaría, además, que el problema se regule y les envíen alimentos más variados y de buena calidad.

La maestra Adaylis Sepúlveda coincidió en que se debe variar la alimentación y aseguró que el jugo a veces llega muy amargo y la leche se corta “muy rápido”.

“Esa comida hay que mejorarla y tienen que arreglar ese problema porque hay niños que se están quedando sin comer, esos estudiantes pasan el día entero aquí y hay padres que no tienen recursos para darle alimentos a sus hijos”, manifestó.

La situación es similar en el centro educativo de La Higuera, donde muchos niños se quedan sin el pan y la leche y además, no reciben el almuerzo escolar.