Reacciones de los internautas por suspensión de todas las restricciones por COVID-19

Este miércoles, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció la suspensión de todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19.

Tras esta noticia, las reacciones no se hicieron esperar. Unos se han manifestado a favor de la decisión tomada, más otros consideran que no era el momento.

"Gracias a todas y todos por todo el esfuerzo y compromiso asumido, para disminuir el COVID-19. Continuemos apoyando la gran labor de los médicos y las enfermeras. Recordemos que las restricciones se han levantado, pero es nuestra responsabilidad seguir cuidándonos", escribió en su cuenta de Twitter la primera dama, Raquel Arbaje.

El director del Inapa, Wellington Arnaud, alabó el trabajo de Abinader y indicó que ya se vuelve a la normalidad.

¡Gracias al presidente @LuisAbinader y al gabinete de salud! Quienes realizaron un extraordinario trabajo para frenar el impacto del Covid-19. Hoy se levantaron las restricciones, regresando a la normalidad.#SinRestricciones — Wellington Arnaud B (@warnaudbisono) February 17, 2022

El exministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo dio el visto positivo a la medida tomada por el mandatario.

"Un anuncio importante… impostergable…positivo, del Presidente @luisabinader … sí creo que las resoluciones que adoptó el Ministerio de Salud eran inconstitucionales…y excesivas…los ciudadanos deben seguir cuidándose.. y las autoridades deben reforzar la inmunidad natural…", manifestó.

"Enhorabuena a nuestro presidente @luisabinader por dar concluida la pandemia del covid19 en RD. Juntos la vencimos. Un esfuerzo conjunto. Mención especial a nuestros médicos, enfermeras, bioanalistas, y todo el personal de apoyo y la cadena de valor de la medicina. ¡Vamos!", expresó el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas en un tuit.

Sin embargo, otros consideraron que no era el momento para tomar esta medida o que fue una técnica de distracción.

Juan Ramón Mejía, el vocero de la Fuerza del Pueblo, escribió en Twitter: "Buen intento de cambiar el tema, pero el hambre y las penumbras del pueblo, producto de la inflación, no pueden ser disipadas con un discurso".

"Este es el peor gobierno que ha tenido la República Dominicana, populista y que no piensa en los dominicanos. Solo tenemos que ver los últimos datos ofrecidos por @SaludPublicaRD, el covid sigue y las encuestas lo mortifican. La salud del dominicano debe de ser primordial Presidente", escribió un usuario de Twitter.

En tanto que otra internauta dijo "Alguien que me saque de dudas, cómo quitan restricciones y no supuestamente los contagios estaba subiendo, creo que me perdí de algún capítulo en la serie en RDFLIX".

Ico Abreu dijo que de su parte, completará el ciclo de vacunas y seguira usando mascarillas en lugares cerrados/concurridos. "Pero eso soy yo…", agregó.

La periodista Marien Aristy Capitán dijo que mantendrá las medidas, pese a la suspensión de las restricciones.

La usuaria July recomendó al personal de salud mantener las medidas.

Al personal de salud, o sea todas las personas que trabajen en un centro de salud, considero que en el trabajo, debemos seguir usando las mascarillas.



El economista Ramón Núñez citó las estadísticas actuales del COVID-19 e indicó que mantedrá las medidas.

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, felicitó al mandatario, pero le sugirió no echarse para atrás.

