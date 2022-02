CMD critica al Gobierno por suspender presentación de tarjeta de vacunación

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, aseguró que el primer jefe de Estado Luis Abinader no debió suspender la presentación de la tarjeta de vacunación para acceder a espacios públicos y privados.

Caba aseguró que levantar esta medida desmotivará a los ciudadanos que no han completado sus vacunas, ya que no tendrán la necesidad de mostrarla en ningún espacio.

Pese a no estar de acuerdo con la no presentación de la tarjeta de vacunación, saludó la eliminación del uso de las mascarillas, asegurando que estas no han evitado la propagación del coronavirus, y que existen estudios científicos que lo demuestran. Indicó que el distanciamiento fue y es la mejor medida contra el virus.

El representante de los médicos dominicanos explicó que el uso de las mascarillas “se sobredimensionó”, ya que en términos científicos todavía no se puede decir categóricamente que evitaron la propagación del coronavirus, a raíz de que deben ser retiradas constantemente para comer entre otras necesidades humanas.

Indicó que era previsible que el Gobierno suspendiera las restricciones por el COVID-19, por la disminución de la ocupación hospitalaria en los principales centros del país.

Sobre la vacunación

Senen Caba manifestó que la implementación de la jornada de vacunación es aún muy importante. Dijo que los niños son el segmento más vulnerable de la población, ya que están desprotegidos y que “no hay razón para no vacunarlos”.

Precisó que suspender la muestra de la tarjeta de vacunación le impedirá al país alcanzar la meta del programa de inmunizar a las 70 % de la población, la cual aún no ha sido posible debido a la baja asistencia en los puntos de vacunación.

"Las vacunas lejos de hacer daño, hacen bien" Senen Caba Presidente del CMD “

Criticó que el Gobierno pierda la batalla contra la desinformación en las redes sociales.

Senén Caba ofreció estas declaraciones en una entrevista realizada por el programa "En 3 Puntos".

