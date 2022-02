Director de Omsa: nuevos corredores no buscan privatizar el transporte ni desaparecer la institución

El director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Radhamés González, dijo que la creación de corredores de autobuses operados mediante consorcios de empresas de transporte no persigue la desaparición de esa institución, ni la privatización de ese servicio.

“La ley nos da a nosotros la facultad de operadores del Estado, igual que el operador privado, lo único que nosotros somos del Estado y ellos privados”, expuso el funcionario al referirse a las aspiraciones de que la Omsa opere corredores con características parecidas al recién inaugurado en la avenida Winston Churchill, en el que se puso a circular autobuses nuevos y cuyo costo del pasaje será de 35 pesos, los cuales serán pagados en forma electrónica.

“Nadie ha pensado en privatizar el transporte. Ahora, la ley dio una facultad a los sindicatos que tienen rutas a que se conviertan en empresas y puedan ellos mismos financiar sus autobuses con su sistema de transporte, y eso no tiene que ver nada con privatización”, afirmó González previo a su participación en la Mesa Temática de Trasporte en la que se discuten reformas para el sector en el Consejo Económico y Social (CES).

El ministro de la presidencia y encargado de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, Lisandro Macarrulla, dijo en declaraciones a Diario Libre que la Omsa debe competir en precio y calidad con los corredores que funcionan en las avenidas Winston Churchill y Nuñez de Cáceres, para lo cual debe hacer mejoras.

Adelantó que una de las rutas en la cual se pretende que la Omsa opere con características parecidas a los corredores citados es la de la avenida Abraham Lincoln, donde esa institución brinda servicios desde hace varios meses.

Ante la eventualidad de que en la Lincoln circulen autobuses nuevos, con pago electrónico y con precios similares a los que gestionan consorcios de transporte, usuarios consultados tienen opiniones divididas al respecto.

“El problema es que es demasiado lenta; si hubiese sido una ruta más rápida uno paga el pasaje, aunque cueste más”, dijo el usuario de la Omsa Luis Emilio Rodríguez.

En tanto que la usuaria Marisol Rosario dijo: “Yo no estaría de acuerdo, porque hay muchos padres y madres de familia que con un sueldo de quince mil pesos no le alcanza para el mes y pagando casa y pasaje más caro no alcanza”.

De su lado Virginia Martínez expresó: “Si tenemos un mejor servicio valdría la pena; siempre y cuando tengamos un mejor servicio”, indicó

No obstante Héctor Montero consideró que “aunque dure menos y sea más confortable, el sueldo de uno no le da". "Que suban el sueldo también”, recomendó.