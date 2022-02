Repatrian restos de dominicana asesinada en Chile por su expareja

Los restos de Elisoida Elizabeth Nova Dotel, de 30 años, fueron repatriados al país para que la familia pueda darle sepultura en su natal Jimaní, provincia Independencia. Nova Dotel fue asesinada la madrugada del 25 de diciembre pasado en Chile por su expareja, el colombiano Heyler Gamboa Alegría.

El cuerpo fue entregado a la familia, la cual los sepultó ayer en horas de la tarde luego de oficiar una misa en memoria de Elisoida, quien deja en orfandad a tres niños de 12, 8 y 4 años. Los dos últimos están en Chile, donde la joven residía desde hace 11 años.

Tras sepultar a su hija, la preocupación ahora de Magdalena Dotel es el destino que tendrán sus nietos en Chile, por lo que pide a las autoridades que, así como ayudaron a la repatriación, la asistan a traer al país a los infantes.

El asesinato

Esa madrugada Gamboa Alegría fue a la residencia de la víctima, hubo una discusión y la atacó delante de los niños con un arma cortopunzante, provocándole numerosas heridas que le causaron la muerte. También, Gamboa Alegría atacó a dos personas que estaban en el lugar, quienes murieron.

“Él me llamó y me dijo que la mató. (…) era nada más que yo me cayera muerta”, contó Magdalena Dotel.

Las informaciones recogidas en diciembre por los medios locales, tras cometer el crimen, Gamboa Alegría llevó a los niños (el de 4 años es su hijo) a la casa de un familiar y se entregó a la Policía.

Heyler Gamboa Alegría, de 31 años, es acusado de feminicidio y doble homicidio. Actualmente está en prisión preventiva.

Respuesta de la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Embajada dominicana en Chile está a la espera de que Magdalena Dotel llegue a territorio chileno para que agote el proceso de guarda y custodia en ese país. “Se ha instruido a dicha misión brindar las asistencias necesarias”, agregó.

“Es mportante señalar que los hijos de la fallecida son de padres diferentes, razón por la cual uno de los menores de edad ha quedado bajo la custodia de su padre biológico conforme a las leyes que rigen la materia en Chile”, aclaró.

Magdalena Dotel explicó que el 2 de enero recibió el visado para ir a Chile pero no realizó el viaje porque estaba a la espera de que lleguen los restos de su hija. También indicó que necesita de ayuda económica para costear el viaje puesto que con el velatorio, desde que se enteró de la muerte de su hija, ha tenido más gastos.

La madre también pide que se le pueda extender el visado que le otorgaron de 90 días, en caso de que expire antes de completar la tarea de viajar a Chile.