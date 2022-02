"Ningún gobierno había tenido un programa de vivienda tan agresivo"

El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz se propone construir cuatro mil soluciones habitaciones este año con el concurso del sector privado, para mejorar la calidad de vida de miles de dominicanos y reducir el déficit habitacional que supera el millón de unidades.

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, al participar en el Diálogo Libre, informó que se trata de un plan novedoso que nunca se había implementado en el país y al que el gobierno le está poniendo toda la voluntad como forma de nivelar la oportunidad para que los sectores de menos ingresos puedan tener acceso a una vivienda digna.

Afirmó que los dos principales obstáculos para que la gente más pobre pudiera tener acceso a una vivienda era el pago del inicial y el costo de financiamiento.

“¿Qué ha hecho el Estado?, habiendo identificado estos dos renglones, que excluía a un sector importante de la sociedad de la oportunidad o de esa gran necesidad, porque tener una vivienda propia es una necesidad, entonces decidimos acompañar al ciudadano aportándoles parte del inicial y subsidiándoles la tasa de interés bancaria”, dijo el funcionario.

A pesar de que en abril próximo se cumplirá un año de iniciado el proyecto, solo se han entregado 95 viviendas de un total de 320,000 solicitudes que han recibido, y el ministro Macarrulla atribuye la situación a diferentes factores, pero principalmente, a la limitación económica del Estado, sin embargo, afirmó que se está poniendo mucho empeño en desarrollar el proyecto.

Sostuvo que la novedad de este plan es que el Estado no le regala la vivienda al adquiriente como se hacía antes, sino que las personas tienen que comprarla y se le entrega su título de propiedad para que sea sujeto de crédito.

“Ahora, ningún gobierno anteriormente había tenido un programa de viviendas tan agresivo como el que tenemos nosotros”, dijo Macarrulla, y agregó que se involucra a los adquirientes para que hagan un sacrificio por lograr su vivienda y así la valoren más.

En la actualidad se construyen viviendas en Higüey, Baní, Los Alcarrizos y San Isidro. A estas soluciones se les agregan las 95 que ya fueron entregadas en Azua. “Ese modelo se diseñó previamente adaptándolo a la realidad social económica de ese segmento de la sociedad, con diseños acorde a sus necesidades, de hormigón armado, con todos los detalles, retirándolos de las zonas vulnerables”.

Macarrulla informó que se estableció una serie de parámetros para seleccionar a las personas más adecuadas a través del programa “Supérate”, que es el que depura a la persona, que debe tener unas condiciones socioeconómicas muy particulares para poder tener los beneficios. Por ejemplo, un rico, una persona de clase media ni desempleado aplican.

Ciudad Juan Bosch

El ministro Macarrulla desvincula el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del proyecto Ciudad Juan Bosch que contempla la construcción de 25,000 viviendas, que comenzó el pasado gobierno y que supuestamente estaba paralizado, pero que esta administración reactivó.

Aseguró que esas 25,000 viviendas, las autoridades junto a los promotores contemplan terminarlas en el presente cuatrienio. “Ahí concluye Ciudad Juan Bosch, que es un proyecto puntual, salvo que haya una política diferente”, comentó.

Camel Curi Lora, viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia, acompañó a Macarrulla en el Diálogo Libre y dijo que al inicio del actual gobierno habían terminadas 6,500 viviendas y ya suman 9,000.

Indicó que todos los proyectos estaban estancados, fueron reiniciados y contemplan concluir obras de infraestructura como la parte vial, eléctrica y para el próximo año se proyecta concluir el acueducto y los tanques de agua para tener todas las obras en proceso de desarrollo, incluyendo las que todavía están en licitación.

Peaje sombra

El ministro de la Presidencia también habló de la decisión del gobierno de poner fin al contrato de concesión de la Autopista del Nordeste o Juan Pablo II y del cobro de peajes y dijo que la mayor bondad no ha sido bajar el peaje, que se hizo en un 20 %, sino lo que significa para la economía haber terminado ese contrato.

“La mayor bondad es lo que el Estado se está economizando con el peaje sombra, que variaba porque dependía de la cantidad de vehículos que pasaban… pero la bondad de esa decisión es el peaje sombra porque el peaje no era solo lo que pagaba el ciudadano, era lo que pagaba el ciudadano más el peaje sombra que pagaba el Estado”.

Recordó que esos millones de pesos anuales que se pagaban eran del erario, fondos públicos y que en la actualidad se está economizando el país.

“Entonces la población tiene que ver lo que se está economizando porque aquí creemos que ese dinero lo produce otro, somos nosotros que los producimos, por eso es que la gente tiene que hacer lo que nos están haciendo a nosotros, vigilándonos. La gente tiene que empoderarse de eso”, sostuvo Macarrulla.

El funcionario dijo que el dinero que se recauda por concepto de los peajes de la Autopista del Nordeste son ingresos que están contemplados en el fideicomiso que creó el gobierno anterior y que la actual administración le ha dado continuidad y sobre todo, ha fortalecido.

El sistema 911

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarulla, afirmó que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 ha logrado reducir de 24 a 18 minutos el tiempo promedio de llegada de las ambulancias y que el servicio ya está en el 94 % del territorio nacional. “Aquí todo se politiza y eso es lamentable, o sea, no es verdad que la capacidad de respuesta sea más lenta que anteriormente, lo que sí es verdad es que llegamos a una mayor cantidad de provincias, lo que sí es verdad es que había un déficit de 300 ambulancias”, dijo. Manifestó que cuando llegaron al poder encontraron un déficit de 300 ambulancias a nivel nacional y siete provincias fronterizas que no tenían nada y seis adicionales que tampoco contaban con el servicio en funcionamiento. “Nosotros inmediatamente identificamos esas necesidades, iniciamos el proceso de compra de las ambulancias en medio de la pandemia, no había una ambulancia en el mundo entero y ¿usted sabe cuándo nosotros empezamos a recibir esas ambulancias que nosotros compramos? Este mes a cuentagotas, porque ya están apareciendo ambulancias a nivel mundial, pero con ayuda de la Cruz Roja”. Aseguró que han mejorado la gestión del sistema con la implementación de tecnología para identificar las áreas de calor donde se producen más acontecimientos, más demandas de ambulancias y puso de ejemplo que antes las unidades de ambulancias estaban en un perímetro y con las zonas de calor se dieron cuenta de que los fines de semanas las unidades tienen mayor demanda en las playas. Sostuvo que para mejorar el servicio se donó a la Policía 500 carkit, 120 de los cuales ya están instalados con cámaras internas y externas, tablet, radio teléfono, y un GPS. Reconoció que la Policía es la institución que tiene más atraso del sistema porque está presente en todos los eventos del servicio.