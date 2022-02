Alexis Medina Sánchez: “Voy a ser condenado y todo el mundo sabe el porqué”

El señalado cabecilla de la alegada estructura de corrupción que supuestamente estafó al Estado con más de 5,000 millones de pesos, Juan Alexis Medina Sánchez, dijo este lunes, antes de que se le rechazara la petición de libertad: “Voy a ser condenado, señor juez, voy a ser condenado como un premio (…), y todo el mundo sabe el porqué”.

El hermano del expresidente Danilo Medina, preso hace 15 meses, durante la revisión de medidas coerción obligatoria, frente al juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, hizo alusión a que está en un total estado de indefensión, incluso alimentaria, y que con esto lo que se busca es premiar “ustedes saben a quién”.

“Todo el mundo sabe en este país, el porqué de mi persona, y porqué esta persecución que han tenido con nosotros. Me han tocado hasta hermanos que ni siquiera tienen que ver con este caso, para ponerlos en primera plana", indicó.

En su autodefensa, Medina Sánchez sacó la cara por Fernando Rosa, Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana, al pedir que se le dicte una medida de coerción menos gravosa por no representar peligro de fuga. Finalmente, el juez mantuvo en prisión a los cuatro imputados.

"A Fernando le han dado varios desmayos, yo me he desmayado dos veces por hambre y llegué a tener la presión en sesenta (60) por falta de alimentación, de size treinta y seis (36) llegué a treinta (30), he estado en total indefensión alimenticia”, comentó.

El magistrado Timoteo Peguero consideró que los encartados no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva, manteniendo a cuatro de 27 señalados de la red bajo las rejas.

Amparado en la ley, el juez fijó una nueva revisión obligatoria del caso para el lunes 16 de mayo. También recordó a los imputados que su decisión puede ser recurrida en apelación, palabras que fueron tomadas por los abogados, al manifestar que van a recurrir la decisión.

La acusación

El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de pertenecer a un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

Contra Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas imputadas y 21 compañías, el Ministerio Público presentó acusación el 17 de diciembre del 2021, mediante un voluminoso expediente por corrupción y lavado de activos.

El Ministerio Público también acusa a Carmen Magalys Medina Sánchez de aprovecharse de sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) para delinquir dentro del supuesto entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano, Juan Alexis Medina Sánchez.





Son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación del caso presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz. Germosén y Pagán colaboran con la investigación del Ministerio Público.