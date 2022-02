Senador advierte conflicto en Ucrania afectará precios de combustibles

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, afirmó que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no solo impactará en el precio de los combustibles, sino además en todos los productos importados.

Sin embargo, el legislador dijo que el presiente Luis Abinader tomará medidas para enfrentar la situación, a fin de que impacte lo menos posible en la población, sobre todo en los sectores más pobres del país.

“Este pueblo tiene que entender que hay situaciones que nosotros no dominamos. Creo que el presidente está siendo creativo y va a tomar medidas para que la situación impacte lo menos posible, sobre todo, a la gente más pobre del país”, dijo.

Indicó que el mandatario anunciará medidas ante el conflicto bélico, que no se sabe cuándo terminaría, y reiteró que no solo República Dominicana sería afectada, sino todos los países que no producen petróleo.

El senador de la provincia santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue entrevistado al término de la inauguración de una estación de bomberos próximo al peaje de la carretera Sánchez.