Ordenan que juicio contra Argenis Contreras se conozca junto con demás imputados en caso Omsa

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinaron este jueves que la causa que se le conoce a Argenis Contreras por el asesinato del profesor universitario Yuniol Ramírez debe discutirse de forma unificada con el resto de los imputados por el crimen y los hechos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo e Isabel Reyes Muñoz tomaron la decisión luego de acoger una solicitud del Ministerio Público para que estos hechos que, forman parte de una misma trama, no se discutan en el tribunal de forma separada.

“Se trata de un mismo proceso, son las mismas partes, las mismas víctimas, las mismas pruebas... Lo que ocurrió en este caso es que, con la fuga de Argenis se dividieron los procesos, pero una vez Argenis apresado y extraditado a la República Dominicana, pudo el Ministerio Público conseguir que se dictara apertura a juicio y enviado al mismo tribunal y fusionar el proceso”, explicó la fiscal Mirna Ortiz al salir del salón de audiencia.

El tribunal también ordenó que sean citados para la próxima audiencia, que se conocerá el 31 de marzo, a los familiares de Yuniol Ramírez, quienes no comparecieron. En ocasiones anteriores habían manifestado que no tenían interés y que desistirían del proceso, lo que no han formalizado ante las juezas que llevan el proceso.

Los hechos

La tarde del jueves 12 de octubre del 2017 se dio a conocer que el profesor Yuniol Ramírez, de 45 años, fue asesinado y encontrado en una cañada en Santo Domingo Oeste. Tenía las manos atadas con cadenas sujetas a un block.

A Ramírez lo reportaron desaparecido el día anterior, luego de haber impartido docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Supuestamente, a este lo mataron porque habría tenido la intención de revelar un entramado corrupto que funcionaba en la Omsa, durante la gestión de Manuel Rivas.

En ese entonces, Rivas era un importante dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santo Domingo Oeste.

Las pesquisas llevaron al arresto de varias personas y comenzó un caso judicial que se conoció en varias jurisdicciones. Pasó por tribunales en Santo Domingo Oeste, Este, y el Distrito Nacional.

Cuando al fin se presentó acusación, el Ministerio Público no pudo establecer la vinculación de Manuel Rivas con el asesinato de Yuniol, y solo lo acusó por corrupción, junto a Faustino Rosario. Eddy Santana Zorrilla también estaba, pero lo excluyeron.

Por su participación en el crimen de Yuniol, acusaron a Argenis Contreras y su pareja Heidy Peña. También a José Mercado Blanco (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, y Lilian Suárez Jáquez.

De todos estos imputados solo guardan prisión El Grande, El Herrero y El Taxista.