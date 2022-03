Margarita advierte que crisis del país "no la asusta" y que hará un buen gobierno

La aspirante presencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, afirmó este domingoque la actual coyuntura de crisis que atraviesa el país no la amedrentará ni la asustará para gobernar a partir del año 2024, “cuando gane las elecciones”.

La exvicepresidenta de la República dijo que encabezará la gestión gubernamental con el corazón puesto en las necesidades del pueblo dominicano, en el firme propósito de construir un mejor país.

Cedeño hizo los planteamientos durante un recorrido por diferentes demarcaciones de la provincia Barahona, donde recibió un “masivo” respaldo de militantes y simpatizantes peledeístas, así como de ciudadanos en sentido general, de acuerdo a una nota de prensa suministrada a la redacción.

"No me voy a amedrentar, ni asustar con la crisis. Siempre he trabajado con la gente, para mi gente y con mi pueblo; con su ayuda, estoy segura, tendremos un mejor país para todos. Llegó nuestro tiempo, voy a gobernar con el corazón en cada una de sus necesidades y vamos a tener la nación que todos deseamos, juntos podremos lograrlo" Margarita Cedeño aspirante presidencial del PLD “

Desde el viernes, Cedeño estuvo en la “Perla del Sur”, Barahona. “En su recorrido por la provincia fue acogida con algarabía y euforia por habitantes de las comunidades de Quita Coraza, Vicente Noble, Villa Bombita, Jaquimeyes, El Peñón, Las Salinas, La Javilla, Cabral, Alto Velo, Pueblo Nuevo, Paraíso, La Ciénaga, Los Blancos de Enriquillo, Enriquillo y el Batey Central”.

La nota reseña que personas le dijeron que la querían de vuelta al poder, pero como presidenta de la República. También que se quejaron del alza de los precios y de las ayudas sociales que entrega el actual gobierno.

Cedeño participó de varias reuniones, entre ellas, con el empresario farmacéutico Rafael (Fefelo) Méndez, con el cual trató las problemáticas de este sector, la carestía de los medicamentos, las limitaciones en las coberturas de los planes de salud, así como las mejoras y esfuerzos que deben hacerse en consenso con los fabricantes y distribuidores de medicamentos para apoyar desde su gobierno la salud de la familia dominicana, detalló el documento de prensa.