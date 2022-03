Diputados y CNSS socializan proyecto que beneficia afiliados en compra medicamentos ambulatorios

La Comisión Permanente de Seguridad Social, que preside el diputado Agustín Burgos, escuchó este lunes a representantes del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) respecto al proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que instruye ese organismo a cumplir con el artículo 130 de la ley 87-01.

Dicho artículo establece que cada afilado se beneficie del 70 % del precio a nivel del consumidor en la compra de medicamentos ambulatorios que le sean debidamente recetados por su médico.

Respecto a esta resolución, del proponente, el diputado Rafael Castillo, el gerente general del CNSS, Félix Aracena Vargas, atribuyó a los consejeros que representan el sector la aplicación de las iniciativas de ese órgano.

En ese sentido, agregó que estas personas se constituyen en mecanismos de obstáculos para que esa situación se genere, ya que es la parte operativa lo que corresponde al CNSS.

“La deficiencia en el cumplimiento de la Ley 87-01, es desde sus inicio, lo que ha sido históricamente consuetudinario”, expresó.

En tanto que Juan Brito, coordinador general del CNSS, explicó a los diputados miembros de la Comisión Permanente de Seguridad Social, que luego de la promulgación de la Ley 87-01, el 9 de mayo del año 2001, se debió iniciar el cambio del sistema de Salud y aplicar el mandato de la nueva legislación.

Sin embargo, añadió que la ley llega cuando ya existía una serie de igualas médicas y, tras 17 intentos de comenzar su implementación, fue realizada una cumbre en la Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM) donde se acordó emprender el sistema cambiando muchos aspectos de la ley, entre ellas no entregar el 70 % de los medicamentos al precio del consumidor.

“Es sabia la decisión de no poner un valor absoluto, sino porcentual para que no se pierda en el tiempo, y permanezca. Se cambia por un valor absoluto y en un acuerdo se dice, no vamos a dar tres mil pesos, y quiten el 130 y eso se pone en el acuerdo que está en la página del CNSS, el cual cambió una cantidad de cosas que el Congreso envió por ley, lo que conllevó a ofrecer un plan de servicio de salud más reducido”, expuso.

Brito dijo que ese convenio suplantó la función del legislador, o que condujo a una sanción del Consejo que, más tarde lo aprobó por resolución. Entiende que debió someterse en el Congreso una modificación a la Ley 87-01 y no se hizo, en el entendido de que en la cumbre existían personas con iniciativas de ley.

El funcionario concluyó: “Ninguna resolución del órgano rector está por encima de la ley, ya que la función del legislador es hacer las leyes, por lo que debieron depositar una iniciativa en el Congreso para modificar esa ley y no se hizo y a la fecha el CNSS la está aplicando”.

En el encuentro, que se realizó en el salón Luis José González Sánchez participó, además Jorge Samaná, coordinador técnico del CNSS.

Asimismo estuvieron presentes, los diputados miembros de la comisión, Felix Santiago Hiciano, Adalgisa Abreu, Margarita Tejeda de la Rosa, Sócrate Pérez, Rogelio Alfonso Genao y Pedro Antonio Martínez.