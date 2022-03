Tres dominicanos se quedaron en Ucrania durante la guerra

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, manifestó este martes que ascendió a 17 el número de dominicanos, adultos y menores de edad, que salieron de Ucrania, país afectado desde finales de febrero por una operación militar desarrollada por Rusia.

“Ya salieron todos (los dominicanos), excepto tres, que no quieren salir por diversos motivos: uno tiene empresas allá, otro es un religioso y hay un niño, su mamá es ucraniana y ella no quiere salir, por lo tanto, el menor no va a salir. Todos los demás ya están fuera”, indicó el funcionario.

Álvarez informó a periodistas que los dominicanos salieron por Eslovaquia y Polonia.

Se recuerda que República Dominicana junto a otros 17 países presentó solicitud formal ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para que, en el marco de los esfuerzos y mecanismos establecidos por dicho organismo en el terreno, se preste asistencia a nacionales extranjeros para que puedan salir del territorio ucraniano sin sufrir daños y con la mayor rapidez posible.

Este lunes, Rusia decidió abrir corredores humanitarios para civiles desde las ciudades de Kiev, Mariupol, Jarkov y Sumi.

Según las fuerzas armadas rusas, se abrirá un corredor desde Kiev, que pasará por las ciudades de Gostomel, llegará hasta Chernobil y la localidad bielorrusa de Gden (Bielorrusia), Gomel, también en Bielorrusia, y posterior entrega de los desplazados por vía aérea a la Federación Rusa.

