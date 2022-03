Autoridades harán peritaje a computadoras para determinar veracidad de premio de Loteka

Determinarán si se produjo o no la venta de un ticket ganador por un premio de 100 millones de pesos y dos yipetas

Tras el allanamiento realizado a la banca de la lotería Loteka, en San Cristóbal, las autoridades están a la espera del peritaje que se realizará a los equipos de computadoras del negocio, a fin de determinar si se produjo o no la venta de un ticket ganador de un premio de 100 millones de pesos y dos yipetas.

El premio es reclamado por el señor Esteban David Vargas Velázquez, mediante querella depositada ante el Ministerio Público. El hombre, conforme se detalla en la querella, alega haber hecho la jugada para el sorteo Megachance del 13 de mayo de 2021, seleccionando los números 27, 38, 57, 61, 80 que resultaron ganador ese día.

Sin embargo, la jugada no fue debidamente registrada, por lo que Vargas Velázquez no obtuvo el comprobante ese mismo día, supuestamente por falla en el equipo informático, conforme se detalla en el documento. La concesionaria no reconoce el ticket ganador, supuestamente por la diferencia de fecha entre el sorteo y el boleto.

La Fiscalía de San Cristóbal, que actuó en el allanamiento junto a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel), deberá comprobar si los equipos fueron manipulados para evadir el pago del premio.

El caso se lleva al margen de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, que a la fecha no cuenta con registro de denuncia al respecto.

Dicha dirección, bajo gestión de Federico (Quico) Tabar, también administrador de la Lotería Nacional, investiga si la banca está regulada, pues en caso contrario, todo queda en el aspecto privado entre las partes y a merced de la investigación del Ministerio Público.