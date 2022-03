Más de 200 mujeres han sido beneficiadas a través de Hábitat para la Humanidad

Hábitat para la Humanidad es una organización no gubernamental global, sin fines de lucro. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 200 mujeres emprendedoras han podido desarrollar su idea de negocio desde sus hogares, a través del proyecto Construyendo Esperanza Paso a Paso y su programa Mujeres Emprendedoras.

El programa Mujeres Emprendedoras es una iniciativa ejecutada desde el año 2018 por Hábitat para la Humanidad República Dominicana, facilitando microcrédito a mujeres jefas de hogar o madres solteras que viven en condiciones de vulnerabilidad, para mejorar la infraestructura de sus viviendas, con miras a que se convierta en un hogar productivo y que contribuya a generar los ingresos necesarios para el sustento y progreso de sus hijos.

Durante estos años de pandemia la crisis económica ha ido en aumento, ante esto, Hábitat ve necesario que las mujeres cabeza de hogar puedan no solo habitar una vivienda segura, sino que a la vez desde su casa puedan generar el sustento para ellas y sus hijos. La organización busca que cada mujer emprendedora se sienta apoyada y pueda desarrollar su idea de negocio de forma segura y que reduzca los costos que implica el alquiler de un local.

“Cuando arregle este negocio voy a tener seguridad porque no se van a entrar a robar, ni perderé lo que he invertido”, resalta Irene, una de las mujeres del programa. “Tener espacio adicional me dará la oportunidad de estar mejor surtida y conseguir más clientes”, dijo según una nota de prensa.

Mediante el programa, además se brindan asesorías en finanzas familiares para que aprendan a manejar el dinero que ingresa mediante su negocio.

“La mujer dominicana cuenta con nuestro apoyo, creemos que cada mujer merece habitar una vivienda digna y contar con el sustento necesario para que su familia tenga mayor bienestar integral, desde Hábitat para la Humanidad lo estamos haciendo posible”, manifestó Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat Dominicana.

Entiende que la iniciativa garantiza mayor estabilidad de las mujeres y sus familias, "sobre todo en estos momentos donde la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa para protegernos y motor de reactivación económica".

Hábitat Dominicana informó que trabaja para construir o mejorar viviendas para mujeres dominicanas que no disponen de los recursos económicos suficientes para garantizar una vivienda digna y saludable en medio de la actual pandemia.