Hermano de involucrado en estafa a Supérate dice que cuando pasaban las tarjetas "ya estaban clonadas"

Un hermano del detenido Bernaldo Santiago Hernández Concepción, quien figura como propietario del Colmado Hernández, involucrado en la estafa del programa social de ayuda Supérate, asegura que cuando los clientes pasaban la tarjeta, la misma se encontraban sin fondos porque había sido clonada en otra parte.

“Damos garantía de que aquí no pasó media tarjeta clonada y que no haya tenido el conocimiento del beneficiario”, manifestó el señor Luis Hernández Concepción, hermano del tenido, a quien se le atribuye un total de 534 transacciones por más de 880 mil pesos.

Entre llantos, el señor Luis Hernández, expresó que tiene la certeza de que todo será aclarado, y que él y su familia están recopilando las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de su hermano. Indica que les han fabricado un expediente “por un pequeñito error impulsado por quienes realmente están haciendo esto”.

"Yo lo que tengo es un pique por dentro por la forma en que han actuado las autoridades, por el simple hecho de que evidentemente ellos allá tienen a una persona que estaba permitiendo esa vagamundería"Luis Hernández Hermano de imputado “

Precisa que ante este hecho darán la cara, ya que no tienen nada que ocultar.

Asegura que los márgenes de beneficios que tiene el negocio son menores y que mantenían una venta mensual a través del verifone de hasta 1.5 millones de pesos. El Colmado Hernández tiene un inventario de hasta dos millones de pesos.

“Los márgenes de beneficio de aquí son los menores, aquí cuando un inventario deja un diez a un doce % se está explotando y nosotros manteníamos una venta mensual a través del verifone de un millón o 1.5 millones, dependiendo el tiempo en que pasábamos balance y dependiendo también el aumento de la asistencia social que diera el Gobierno”, explicó.

Asegura que poco a poco irán desmontando el expediente que las autoridades han creado en contra de su hermano y el colmado y que saldrá la verdad absoluta frente al órgano jurisdiccional.

“Este expediente lo estamos poco a poco desmontando y se verá la verdad absoluta frente al órgano jurisdiccional, frente al juez, porque la Fiscalía, por presiones públicas, ahora mismo no está en entender razones ni objetivar su investigación”, agregó.

Reta a las autoridades

El señor Luis Hernández retó a las autoridades de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y al Ministerio Público, a que realicen un operativo con los dueños de las 534 tarjetas involucradas y verificar si hay algo irregular.

Además, llama a que revisen las cuentas bancarias de la familia Hernández para que puedan demostrar si tienen transacciones o depósitos de forma ilícita.

“Desde acá, yo le sugiero al Ministerio Público y a Adess que excluya al Colmado Hernández porque le puede desacreditar el caso, le puede desacreditar y debilitar el proceso, porque no niego que hay personas que se han dedicado a la tarea de estafar al Estado y a ese programa, pero este colmado no, aquí no, porque no lo permitimos”, aseguró.

El hermano del detenido Bernaldo Hernández dice que el caso le apena, pero que tanto a él como a su familia no le genera vergüenza ya que “tenemos la mente tranquila”.

El Colmado Hernández lleva en función en La Victoria desde el año 1966.

Los Imputados

Seis personas fueron sometidas a la justicia por la clonación de tarjetas de las ayudas sociales del programa Supérate, luego de que el Ministerio Público encontrara evidencias de que en tan solo un fin de semana, del 18 al 20 de febrero de este año, el grupo habría sustraído más de RD$14 millones de los fondos de estos subsidios gubernamentales.

A los seis sometidos se le atribuye de manera preliminar, haber realizado al menos 8,659 transacciones que, de manera precisa, suman 14.2 millones de pesos.

Hasta el momento, los primeros seis que están bajo el control del Ministerio Público son los imputados Ydalis Maribel López, Yanilda Altagracia Rodríguez Herrera, Jonathan Martínez, Juana Felicia Guillén, Odalia Florentino, y Bernaldo Santiago Hernández Concepción, todos propietarios de los negocios (almacenes y colmados) que fueron allanados el pasado fin de semana en Santo Domingo Norte, donde se ocuparon decenas de evidencias que los vinculan al fraude.

Los fiscales están solicitando que a estas personas se le imponga prisión preventiva, bajo el argumento de que las tarjetas Supérate pertenecen a personas vulnerables y envejecientes que necesitan esos fondos para costear sus alimentos y medicamentos.

Las transacciones con las tarjetas clonadas eran realizadas en lugares desconocidos por los beneficiarios de los subsidios, pero además, se ejecutaban en horarios no habituales (sobre todo fin de semana y en avanzadas horas de la noche o en la madrugada).