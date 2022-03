Fenamoto advierte podría expulsar a motoconchistas miembros que se suban a las aceras

El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamotor), Oscar Almánzar, advirtió este miércoles a sus miembros que violen el espacio de las aceras para transitar, que podrían ser expulsados de la organización.

Se mostró de acuerdo con que todas las motocicletas que transitan por las calles sean fiscalizadas por las autoridades, sean del motoconcho o no.

“Todo el que use las aceras, nada más no los motociclistas, todo el que use una motocicleta y suba a la acera, que la fiscalicen las autoridades, nosotros no transigimos con el que viola la ley”, expuso.

Manifestó que si un miembro de la entidad que dirige lo fiscalizan o atropella a un peatón puede ser expulsado del sindicato en el que está si es afiliado a Fenamoto. Les recordó que las aceras son para los peatones, para caminar, no para motocicletas.

Motoclistas no respetan el espacio de los peatones PEDRO BAZIL Ocupan las aceras PEDRO BAZIL

Ante los tapones que se forman en calles y avenidas, muchos conductores de motocicletas optan por subir a las aceras y transitar por ellas, exponiendo la vida de los peatones. Los ciudadanos tienen que echarse a un lado cuando las motocicletas transitan, en ocasiones a alta velocidad, para evitar los taponamientos.

Mucha gente teme la presencia de esos vehículos por las aceras, porque en muchas ocasiones son para arrancarle carteras, cadenas, celulares y otras propiedades a los peatones. Eso aparte de que, en ocasiones, atropellan a los peatrones.