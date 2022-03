Lío entre alcalde y regidores de El Seibo por supuestas irregularidades

Los regidores alegan que el alcalde supuestamente pagó casi dos millones de pesos a una ingeniera que no ha trabajado ninguna obra

Regidores del Ayuntamiento municipal de la provincia El Seibo acusaron este miércoles al alcalde Leo Francis Zorrilla de cometer una serie de supuestas irregularidades en sus funciones dentro del cabildo local.

Los regidores alegan que el alcalde supuestamente pagó casi dos millones de pesos a una ingeniera que no ha trabajado ninguna obra. También lo acusan de supuestas sobrevaloraciones de compras de camiones, de lámparas LED, mal manejo en la partida de combustibles en los camiones del cabildo, de tener familiares nombrados sin hacer ningún trabajo y la repartición de órdenes de compras a sus allegados, de alquilarle su propio vehículo al ayuntamiento por la suma de 25,000 pesos.

Además, cinco de los miembros del concejo de regidores, que los componen su presidente Luis Chalas, Lidia de Padua, Luis Díaz, Deny Mercedes y Miriam Arredondo, le atribuyen al alcalde Leo Francis la reparación de caminos vecinales que fueron presupuestados por el cabildo por casi 300,000 pesos, siendo estas obras intervenidas por el Ministerio de Obras Públicas y de una supuesta adulteración en el acta, donde se estaría aprobando el presupuesto general del 2022 por un monto de 117,555,950.48 de pesos.

Luis Chalas, presidente de la Sala Capitular, explicó que “cuando le comunicaron que el presupuesto de este año estaba aprobado para ellos fue una sorpresa, ya que supuestamente ellos no habían votado para que fuese aprobado".

“Nosotros inmediatamente presentamos el acta ante todas las instituciones correspondientes, comunicando que ese presupuesto no había sido aprobado por los regidores. Además, intimamos al alcalde mediante acto de alguacil advirtiéndole que se abstenga de ejecutar el presupuesto porque no ha sido aprobado”, indicó Chalas.

El funcionario alegó que el parque infantil, el concejo de regidores, junto con el alcalde, habían acordado que se estaría ejecutando de manera administrativa, pero que encontraron a una supuesta ingeniera (seibana y residente en Santo Domingo) que aparece que ella terminó la obra.

“Se le hicieron desembolso a esa ingeniera de manera consecutiva, alrededor de dos millones de pesos. La misma ingeniera aparece que hizo el distintivo que se hizo a la salida Cruce de Pavón, se le pagó casi un millón de pesos cuando se dijo que eso se iba a realizar de manera administrativa”, sostuvo.

Agregó que, aunque el alcalde lo sometió ante la justicia por difamación e injuria, estarán llegando hasta las últimas consecuencias, al tiempo que dijo que contrataron un abogado para que se apodere del caso.

Reacción del alcalde

Ante dichas acusaciones, el alcalde Leo Francis Zorrilla, dijo a Diario Libre, que esto se debe a que durante su gestión empezó a tomar una series de medidas que tienen que ver con la “institucionalidad y la transparencia que tiene el ayuntamiento”, al tiempo que dijo que “su primera decisión fue cancelar 172 botellas” que estaban cobrando sin trabajar en el cabildo”.

“Eso generó un conflicto a finales del 2020. Como institución nosotros estábamos en el último lugar en transparencia, ahora El Seibo ocupa el quinto lugar y ha sido gracias a nuestra gestión, porque no se están haciendo las cosas oscuras como se acostumbran a trabajar en el ayuntamiento”, manifestó Zorrilla.

El edil alegó que el cabildo ha sido reconocido por la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Ética y Gubernamental, por Compras y Contrataciones Públicas, entre otras instituciones. Explicó que esto es debido “a la transparencia con la que se ha estado trabajando al ciento por ciento”.

Precisó que el Gobierno como ha confiado en su gestión, le ha otorgado la suma de 18 millones de pesos para la compra de maquinarias amarillas, pero que el concejo de regidores se opone a que sea usada la suma.

“Esto se debe a que le hemos quitado privilegios, como combustibles, ayudas y nóminas de gente que no trabajaban. Hemos venido a cambiar todo eso y tenemos 22 meses tomando medidas que han traído conflictos a lo interno, porque ellos estaban acostumbrados a chantajear a las autoridades pasadas, pero a mí no”, expresó el alcalde.

Aseguró que “si en todo este tiempo durante su gestión hubiera estado robando en un gobierno que no quiere nada con corruptos estuviera preso”, a la vez que dijo que no entiende por qué los regidores no lo llevan a la justicia, como lo hizo él, que depositó una querella “en contra de esos irresponsables que viven difamándolo y tratando de engañar a la gente en los medios de comunicación”.

Leo Francis Zorrilla dijo que lo están acusando de falsificar una acta, pero que la alcaldía no hace ese tipo de documentos y explicó que esos documentos lo hace el concejo y el secretario, alegando que su firma no aparece en esa acta, sino la de los regidores.

“Todas las actas debe autorizarla el presidente del concejo en presencia del secretario antes de firmarla, porque mi firma no aparece en parte y yo no tengo que firmar documentos. Esos documentos me lo entrega el concejo”, dijo.

Aseguró que ha estado trabajando apegado a ley y al procedimiento administrativo, por lo que entiende que quienes están actuando en contra de la ley han sido los regidores, quienes manifestó que “han tomado acciones que no tienen que ver con la ejecución”.

Agregó que los alcaldes tienen una prima de transporte y el tiene 25,000 pesos que cubren los gastos del combustible, el cambio de aceite y cualquier daño que presente el vehículo.

“Eso fue aprobado por los regidores en el presupuesto del año 2021, para que se cubran todos los gastos de mi vehículo, eso no es ningún alquiler de vehículo, es una prima de transporte como la tienen todos los alcaldes y yo tengo 25,000 pesos disponibles para esos gastos”, explicó el funcionario.