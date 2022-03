Reportan temblor de tierra de 4.1 en Higüey

Ciudadanos dicen no haber sentido el movimiento telúrico

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la madrugada este miércoles al este de la República Dominicana, según informaciones del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El movimiento telúrico ocurrió a 15.2 Km al oeste de Higüey, La Altagracia. El fenómeno tuvo una profundidad de 115.2 kilómetros.

Sin embargo, personas consultadas por Diario Libre aseguraron no haber sentido el temblor y mostraban asombro ante la pregunta.

“Uno, aunque se levanta temprano, siempre está en movimiento, por eso es difícil sentirlo”, señaló Endelson Méndez al ser consultado sobre el tema.

En ese orden, Sugerly Mercedes, dijo que no sintió temblor alguno, que se acaba de enterar que este había ocurrido.

El director de la Defensa Civil de municipio Higüey, Fernando Castrillo, dijo que hasta el momento no tienen registrado ningún daño provocado por el sismo.

Aseguró que están haciendo un levantamiento en los diferentes puntos de la provincia, pero que hasta el momento no han tenido ninguna novedad.

“Hasta ahora ese detalle es de nosotros como institución, hacemos un levantamiento, pero directamente no podremos decir que no puede haber algún daño, no hemos andado todas las estructuras”, sostuvo.

Dijo desconocer si otras instituciones de los organismos de socorro han registrado alguna novedad, pero que se mantienen pendiente.

Añadió que más adelante dará detalles del levantamiento que están realizando.