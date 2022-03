Pepe Goico no ha sido reintegrado al Ejército; TSA emitió sentencia a su favor

El coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero no ha sido reintegrado a las filas del Ejército de la República Dominicana, pero existe una sentencia de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo que ordena su reincorporación.

El Ministerio de Defensa salió al frente a los rumores de la reintegración del coronel que fue puesto en retiro el 31 de agosto del 2004, por el entonces presidente Leonel Fernández.

“El Ministerio de Defensa no ha ordenado el reintegro del Coronel ® Pedro Julio Goico Guerrero, ERD. Como dice el oficio No. 10375 del pasado 14 de marzo de 2022, existe una sentencia de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) No. 0030-04-2021, de fecha 12-10-21, que ordena su reintegración a las filas del Ejército y el pago de los salarios dejados de percibir en el desempeño de sus funciones”, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado de prensa.

7.8 millones de pesos habría que pagarle a Pepe Goico por 18 años de servicio.

Y aclara que: “El expediente quedó sobre la mesa en la última Reunión del Estado Mayor General de las Fuerza Armadas y lo que el oficio ordena al Secretario de esa instancia, es que el tema se incluya en la agenda de la próxima reunión, ya que existe una intimación a este Ministerio de Defensa para el cumplimiento de la citada sentencia”.

En una comunicación que se hizo viral en las redes sociales, el ministro de Defensa le informó de la situación al Ministro de las Fuerzas Armados, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa.

Goico Guerrero pertenecía al Cuerpo de Ayudantes Militares del ex presidente Hipólito Mejía y fue jefe de la avanzada militar, especialmente en los viajes al exterior del entonces mandatario.

Luego, Goico Guerrero fue trasladado a la Primera Brigada del Ejército Nacional.

Después de su retiro ha ejercido como abogado en los tribunales.

