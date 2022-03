Falta de fondos paraliza la construcción de la Plaza de Toros en El Seibo

A poco menos de dos meses para que los seibanos celebren las tradiciones lidias, la Plaza de Toros se encuentra paralizada por falta de fondos, pese a que su construcción se inició hace cuatro años con una inversión superior de 87 millones de pesos.

A la edificación se le dio el primer palazo el 10 de octubre del 2019 durante el gobierno de Danilo Medina y se tenía pautada su inauguración para el 3 de mayo de 2020. Sin embargo, a la obra solo se le han realizado algunos levantamientos de columnas sin presentar ningún otro avance.

La edificación, que estaría situada en los terrenos concedidos por la empresa Central Romana, en el kilómetro 2 de la carretera Seibo-Hato Mayor, ha presentado muchas dificultades para que sea terminada, de acuerdo a residentes de la zona. En varias ocasiones fue paralizada por desacuerdos de algunas autoridades, lo que generó atraso para su construcción.

Los seibanos temen celebrar las corridas de toros en el antiguo redondel, en condiciones paupérrimas, por lo que expresaron su anhelo de ver la obra finalizada, tras dos años sin celebrar sus fiestas patronales por la pandemia.

Lening Liranzo, ingeniero a cargo de la obra, dijo que está esperando fondos para poder darle continuidad a la construcción, ya que los recursos que hay son pocos para una ampliación de esa magnitud.

Liranzo explicó que el relleno hay que terminarlo, a la vez que dijo que las columnas tienen más de seis metros de altura, con un volumen muy grande y para darle continuidad se necesita que se aprueben fondos.

“Estamos esperando los fondos, tan sencillo como eso. Me imagino que la Presidencia va a tomar la obra en algún momento, pero no tengo conocimientos de por qué esos fondos no han sido aprobados”, manifestó.

El ingeniero expresó que entiende que es una obra muy anhelada por los munícipes, ya que estaría aportando al turismo. Agregó que, si la provincia de El Seibo tuviera obras como la Plaza de Toros atraería una gran cantidad de turistas y generaría empleos para su desarrollo.

El contratista de la obra, Ulises Beras, coincidió con Liranzo, al indicar que los ingenieros que estaban trabajando están esperando a que se le apruebe otra partida de dinero.

Dijo que están a la espera del presidente Luis Abinader ordene la entrega de los fondos, puesto que cuando visitó la provincia prometió que haría una reunión con el ministro de Turismo, David Collado, para tratar la terminación de la Plaza.

“Parece que se están coordinando todavía. No hay fondos para terminar la construcción de la plaza, pero los ingenieros tienen algunos recursos para trabajar algunas cosas, como el relleno”, señaló.

¿Cuánto se necesita para culminar Plaza de Toros?

Ulises Beras sostuvo que para culminar la construcción de la Plaza de Toros se necesitarían algunos 50 o 70 millones de pesos más, por lo que, calculó, la inversión saldría en 130 millones de pesos.

Añadió que la obra ya debió haber sido terminada, pero que se registraron paralizaciones causadas por la pandemia del COVID-19 y la Gobernación que, según indicó, hizo que detuvieran la obra por más de seis meses.

"Cada vez que los ingenieros querían trabajar la paralizaban, parece que eso no le interesaba a nadie, ahora es que le está interesando" Ulises Beras Contratista “

Luis Chalas, presidente de la Sala Capitular de la provincia, recordó que Abinader, durante su visita a la provincia, señaló que a través del Ministerio de Turismo, continuaría los trabajos, “pero que más nunca se la ha vuelto a poner la mano a la obra”.

“No veo que estén haciendo nada todavía, a pesar de que el presidente cuando vino prometió que eso se iba a solucionar. Será a hacer una campaña para que le vuelvan a poner atención a la obra y ver si se termina”, precisó Chalas.

Agregó que Abinader dijo que los recursos que se estaban destinando para la obra se otorgaban a través del Ministerio de Agricultura, pero que como esa institución tenía muchos compromisos, se le iba a pasar a Turismo, alegando que esa es una obra turística.