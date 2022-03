Realizan marcha regional por el derecho al agua en Santiago

Integrantes de decenas de organizaciones sociales, campesinas y comunitarias de Santiago y otros pueblos de la región Norte, marcharon este domingo para conmemorar el día internacional del agua, el cual será el próximo día 22 del presente mes.

La marcha comenzó desde el parque Duarte, ubicado en el centro de la ciudad, desde ahí recorrieron varias calles como la Del Sol, España, Restauración y concluyó en el Parque Lineal de La Otra Banda, a orillas del río Yaque del Norte.

Al hablar con los presentes y con representantes de los medios de comunicación, los participantes de la marcha, abogaron para que el Estado garantice el derecho de acceso al agua potable, estableciendo políticas estatales que protejan el medio ambiente.

Río Yaque del Norte. ARCHIVO/ANEUDY TAVARES

Alfredo García, representante de la Coalición de Organizaciones Sociales, Populares y Feministas del Cibao, expresó: "La lucha por el derecho al agua es una lucha que no solo implica solamente las comunidades donde nacen las fuentes acuíferas, sino que implica a cada uno de nosotros porque somos consumidores del agua".

También se expresaron en contra del proyecto de construcción de las presas en la sierra de San José de Las Matas, y Boca de los Ríos en Santiago Rodríguez.

"Hacer una nueva presa podría implicar la muerte de estos ríos, (Bao y Jagua), con todo lo que ello implica. Hemos entregado un informe al presidente de la República, al Senado, a los diputados, en el cual identificamos al menos 13 consecuencias negativas que provocaría la construcción de la presa en la sierra", indicó Nelson Reyes, ambientalista.

"No solamente es el agua potable, es el agua para riego, las plantas y los animales, en la discusión de la mesa del agua no se ha avanzado, y yo que soy parte de la mesa que está discutiendo en el consejo económico y social, puedo decir que muchas de las propuestas del presidente de la república son distracción, no vamos a permitir privatización de ningún tipo menos de un servicio tan vital para la vida", señaló Ramón Estrella miembro de la mesa de discusión reforma al sector agua.