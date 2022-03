La primera dama Raquel Arbaje lamenta muerte de doña Rosa

La primera dama Raquel Arbaje manifestó el "vacío" que deja la partida de doña Rosa Gómez, esposa del exmandatario Hipólito Mejía, quien falleció de un infarto la noche de este lunes.

Sus condolencias fueron expresadas a través de su cuenta de Twitter.

"El dolor por la partida de la eterna primera dama Rosa Gómez de Mejía ocupa esta noche todo nuestro corazón. Quienes la conocimos quedamos prendados con su dulzura, entrega, entereza e integridad. El legado que deja vivirá en nosotros por siempre", escribió.

Arbaje también expresó que se une al dolor de la familia Mejía Gómez, de la cual siente forma parte.

"Doña Rosa deja un vacío no solo en su familia, de la cual fue pilar, sino en todos quienes la tratamos. Me uno al dolor de don Hipólito y de toda la familia Mejía Gómez, de la cual me siento parte. Mi abrazo sincero. Que su tránsito al encuentro con el Altísimo esté lleno de luz", añadió.

El deceso de doña Rosa, de 82 años, se produjo en la Clínica Abreu, del Distrito Nacional, donde fue llevada tras sentirse mal. La exprimera dama partició la tarde de este lunes en una actividad en el Museo Trampolín, del cual era fundadora.