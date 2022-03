Comenzó regularización de bancas de lotería que durará hasta el 25 de abril

El Consejo Consultivo creado por el Poder Ejecutivo para el seguimiento del Plan de Regularización de las bancas de apuestas anunció el inicio del proceso, desde este martes hasta el lunes 25 de abril.

En un comunicado firmado por el coordinador del Consejo, el administrador de la Lotería Nacional Teófilo (Quico) Tabar, explica que además de un instructivo, se confeccionó una declaración jurada en la cual los propietarios deberán detallar cada una de las bancas de su propiedad que están regularizadas y señalar si alguna de ellas tiene algún atraso con la DGII.

“Igualmente deberán detallar las bancas que no están regularizadas. Y dentro de dicho listado de no regularizadas, indicar si alguna de ellas no cumple con los requisitos legales establecidos, así como cualquier otra información referente a tiempo de operación de dichas bancas”, dice el documento.

Esta comisión fue creada mediante el decreto 63-22 del Poder Ejecutivo. En el decreto se encarga al Ministerio de Hacienda que elabore el marco normativo para el proceso.

La resolución de Hacienda, con fecha 14 de febrero, otorgó una dispensa de 120 días a todas las bancas de lotería que comercialicen sorteos de billetes y quinielas de la Lotería Nacional “y que estén operando al margen de la ley y las normas para la regularización de sus permisos”.

En el comunicado firmado por Tabar explica que una vez concluido el plazo de entrega de documentaciones, el 25 de abril, el Consejo determinará y recomendará las sanciones aplicables, tanto a quienes mintieron en sus declaraciones, como con los que no cumplieron con ese requisito. “Recordando, que las sanciones pueden afectar al conjunto de sus bancas”.

También deben registrarse en Hacienda las personas físicas o jurídicas “que presten servicios de desarrollo, diseño, mantenimiento, actualización, operación o comercialización de sorteos de terminales de quinielas o cualquier otro juego de azar”.

El Consejo dispuso que se les ofrezca todo tipo de asesoría a los banqueros que así lo requieran. Para tales fines se creó una comisión de trabajo multiinstitucional del Ministerio de Hacienda, de la DGII, Dirección de Casinos y la Lotería Nacional, que incluye dentro del equipo de trabajo a representantes de Fenabanca como de los concesionarios. La asesoría será tanto por vía electrónica como presencial, en las oficinas de la Lotería Nacional.