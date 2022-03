Instituto Duartiano denuncia está paralizada construcción de muro fronterizo entre RD y Haití

La construcción del muro fronterizo entre República Dominicana y Haití, que se inició a mediados de febrero, se observa paralizada, según denunció el presidente del Instituto Duartiano.

Wilson Gómez Ramírez considera que detener los trabajos del muro fronterizo es preocupante y, a su juicio, dichos trabajos deben ser prioridad para las autoridades pertinentes.

Recordó que el presidente Luis Abinader había afirmado que el presupuesto destinado para el muro ya estaba reservado, por lo que entiende no se explica su paralización.

"El presidente dijo que eso no se iba a detener, ha dicho que hay un presupuesto reservado para esto fines, entonces no se explica que no se impulse en términos categóricos ese trabajo", puntualizó Gómez.

Para el presidente del Instituto Duartiano la construcción del muro fronterizo es un tema de "alta seguridad nacional", y que está por encima de cualquier otra obra que se tenga el Gobierno en su agenda.

Wilson Gómez sostuvo que con la realización de esta obra, de alguna manera u otra, se preserva la integridad del territorio dominicano, "y es un trabajo en consecuencia que tiene jerarquía frente a cualquier otra obra".

Agregó que la frontera debe ser un tema de mucha atención para el Estado y que es de atención poner en práctica una política permanente de preservación y seguridad en República Dominicana.

El presidente del Instituto Duartiano dio estas declaraciones durante las honras fúnebres del expresidente de la institución, profesor José Joaquín Pérez Saviñón.

Sobre el muro fronterizo

La zona donde está la construcción del muro está con ausencia de brigadas de trabajadores, tampoco están los equipos en el lugar donde el presidente Abinader activó una maquina pesada para descargar una liga de concreto en medio de la atención de la sociedad.

Este muro abarcará casi la mitad de los 392 kilómetros de frontera entre el país y Haití. Las autoridades del Gobierno han afirmado que el mismo reducirá los flujos de migrantes, drogas, armas y contrabando.