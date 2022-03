Corredor Charles de Gaulle arrancará con preocupante conflicto

Sigue en pie la inauguración del corredor de la avenida Charles de Gaulle, pese a todos los conflictos que se han registrado en los últimos días por parte de algunos chóferes de Santo Domingo Norte que se oponen a su operación.

El dirigente choferil Alfredo Pulinario (Cambita), a quien le fue adjudicado por vía del Consorcio Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran) esta ruta de autobuses, confirmó que el próximo lunes a las 9:00 de la mañana se pondrá en ejecución el corredor Charles de Gaulle.

Cambita entiende que la resistencia de los chóferes se debe a que a veces la gente no le gusta adaptarse a los cambios y mucho menos a las leyes.

"En los cambios a veces hay gentes que no se adaptan, ni a la ley, porque óigame bien, ese cambio no es que usted quiera o no quiera, es que la Ley 63-17 obliga al transportista a convertirse en empresas para poder ejercer en el tránsito de los corredores", manifestó.

Dijo que lograr estos corredores fue un trabajo realizado con muchos esfuerzos y que cada uno de los conductores que estarán a cargo, fueron preparados y educados para operar durante más de un año a nivel teórico y practico.

"Para nosotros lograr esos corredores nos dio mucho trabajo, primero certificando y convertirnos en empresa, después un fideicomiso, un estudio de factibilidad, eso no es cosa chiquita lo que nosotros hemos logrado" Cambita Presidente de Mochotran “

A pesar de no estar de acuerdo con las oposiciones, dice que respeta la decisión que tiene cada persona en torno al corredor.

"Hay gente que yo les respeto su oposición, yo se lo respeto, yo soy muy respetuoso porque es el criterio de ellos, el criterio mio es que el país debe de seguir avanzado, debe de hacer cambios, porque cuando tu vas a otros países civilizado y vez el transporte que está, tu te llena de orgullo", manifestó el dirigente choferil.

Organizaciones del transporte y sociales realizaron el pasado domingo una marcha en Villa Mella, en rechazo del nuevo corredor en Santo Domingo Norte sin, alegadamente, tomarlos en cuenta.

Afirmaron que el Gobierno, a través de un funcionario en contubernio con empresarios del transporte, trata de imponer un nuevo corredor en la zona norte de la capital. La marcha recorrió varias calles y avenidas de Villa Mella. El nombre del servidor público no fue revelado.

Advirtieron que no permitirán ser desplazados de sus rutas y menos que le aumenten el pasaje a cientos de amadas de casas, trabajadores y estudiantes que apenas tienen recursos para sobrevivir, igual como ha ocurrido en las avenidas Núñez de Cáceres y Winston Churchill.

Juan Claudio Lachapelle, dirigente choferil de Santo Domingo Norte, dijo a nombre de todos los participantes en la actividad, que los nuevos corredores son una estafa y rechazó, que en el caso particular del corredor de la Charles de Gaulle, le sea adjudicado a un grupito.

Mientras que Rubén Mercedes dijo que el caso ha sido denunciado en la Cámara de Diputados y se espera que se haga una investigación al respecto. Añadió que el diputado Elías Matos reveló que el Gobierno entregó en diciembre 40 millones de pesos a los dueños del corredor de la avenida Núñez de Cáceres, sin embargo, es la fecha que los chóferes y propietarios de los turnos no han recibido un peso.

Seis empresas de las que operarán el corredor de la Charles de Gaulle presentaron ayer viernes una querella contra el empresario de transporte Juan Hubieres, el diputado Heriberto Aracena, Juan del Carmen de la Rosa y Ricardo de la Cruz por alegada amenaza de muerte e intento de homicidio.

Blaudio Guzmán, presidente de la compañía Pachi-Tour, dijo que la querella además será por tentativa de crimen, asociación de malhechores, difamación e injuria y otras violaciones al código penal.

En rueda de prensa los seis querellantes expresaron que Juan Hubieres se ha dedicado, junto a los demás a perpetrar un entramado criminal con grupos de personas de baja reputación con antecedentes criminales.

Indicó que los dirigentes del transporte son amenazados constantemente, los persiguen y hasta ha habido atentado a su vida como fue el hecho de que uno de los supuestos cómplice de Hubieres le sacó una pistola para matarlo durante una asamblea de la organización que dirige. Explicó que posteriormente su vehículo fue impactado con dos balas en el lado del conductor.

Los chóferes de los carros públicos de Santo Domingo Norte se pronunciaron la mañana de este sábado en contra de la entrada en operación del nuevo corredor de autobuses en la avenida Charles de Gaulle que se espera que entre en funcionamiento el próximo lunes.

Con pancartas en manos, decenas de trabajadores del volante se ubicaron en la rotonda de Villa Mella, donde vociferaban “¡queremos nuestro trabajo!”.

Los chóferes correspondientes a esa ruta aseguran que temen quedarse sin empleo luego de la inclusión de los nuevos corredores que reemplazarán la labor de los transportistas públicos que ejercen allí su oficio por más de 20 años.

Lo que dice el Intrant

La directora de Movilidad Sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Alexandra Cedeño, afirmó a principios del mes de marzo que el corredor de la Charles de Gaulle, no afectará otras rutas del transporte, aunque en algún tramo haya conectividad y aclaró que en el proceso no se ha excluido a nadie.

Sostuvo que las rutas de la carretera Mella seguirán operando como hasta ahora y expresó que todo el proceso de reforma y trasformación es con el operador que presta el servicio y lo que busca el Intrant es que se ofrezca un servicio de calidad al usuario.

“En ese caso las rutas que se han mencionado que conectan a Los Mina, a Invivienda, tienen obligatoriamente que tocar un tramo de la Charles de Gaulle, y por tanto van seguir funcionando como están, porque su intención de conexión es de Oeste a Este”, dijo.

