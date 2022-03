El tránsito es el principal problema del municipio de Los Alcarrizos

A decir de muchos residentes, el principal problema del municipio de Los Alcarrizos es el tránsito. Así lo reconocen también las autoridades municipales. Pero, eso no es nuevo, es una dificultad que nació casi con la fundación de los primeros sectores asentados en los márgenes de la avenida principal, la calle Duarte, y que ha ido evolucionando y complejizándose a medida que la demarcación crece, logrando que la fama del caótico sistema vial sea conocida fuera de sus fronteras.

Estos 4.5 kilómetros de distancia, aproximados, desde la entrada del municipio hasta la Zona Franca, en Los Americanos, son una pesadilla para muchas personas ya que hay días y horarios en que ese camino de no más de 10 minutos en condiciones normales, se convierte en un trayecto de hasta 45 minutos.

El desorden del tránsito en el municipio tiene muchos culpables, pero, entre estos resaltan la falta de planeamiento urbano, (según cifras de la alcaldía el 38 % de los asentamientos están en terrenos privados, invadidos), la falta de educación y sentido común entre los conductores y la nula presencia de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) dentro del municipio, ya que solo están en la entrada y salida y, principalmente por las tardes y los domingos por las mañanas haciendo los llamados operativos.

Programas pilotos no se han implementado

Las autoridades han hecho varios pilotos con miras a mejorar la situación. Entre los programas está la colocación de semáforos. De los primeros tres que se instalaron ya solo quedan dos. Uno en la Duarte con calle 23 y el otro en El Control. Los dos funcionan todavía, pero nadie los respeta.

“El tránsito crea un nudo gordiano de la calle Duarte, la cual se intenta desconcentrar con desvíos a rutas alternas y futuras aperturas de nuevos desvíos”, dice un informe de 2016 elaborado por la alcaldía.

Incluso en el año 2012 la entonces Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), dirigida por el general Juan Gerónimo Brown Pérez, firmó un acuerdo de cooperación con el alcalde Junior Santos para mejorar y controlar el tránsito de ese municipio.

Entre los objetivos estaban controlar las infracciones de tránsito y violaciones de espacio público en esta zona. Los agentes no duraron una semana dentro del municipio, porque los choferes de los diferentes sindicatos de transporte público que hacen vida en Los Alcarrizos se quejaron y hubo que retirar los agentes

La Alcaldía en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020, propuso la construcción de seis conexiones con la avenida Nuevo Camino, hoy Circunvalación, para garantizar el acceso vial y propiciar alternativas de movilidad y conectividad del municipio y se proyectaba que el 50 por ciento del tránsito del municipio utilizada este desahogo. Esto hasta la fecha no ha sido posible por lo intransitable de la Circunvalación cuya construcción fue retomada este año.

Un par vial

El alcalde Cristian Encarnación anunció que próximamente se instalará un par vial, con miras a viabilizar el flujo vehicular, esto implicará la presencia de agentes de la Digesett dentro del municipio y la prohibición de estacionarse del lado izquierdo de la vía. Según dijo, ya este proyecto está consensuado con los sindicatos de transporte público y con los empresarios.

Pero esto, entiende no es la solución al problema, será solo una medida para agilizar.

“Momentáneamente, ya hemos hecho varias mesas de discusión y hemos estado de acuerdo y acordamos con la Digesett un corredor. En este corredor, los vehículos en la Duarte se van a parquear de un solo lado, este plan en los próximos días se va a implementar. Ahora, la solución de manera definitiva en el municipio de los Alcarrizos, no se resuelve con ese corredor. Ese corredor es con la finalidad de viabilizar el flujo de vehículos que circula por esta vía”, afirma el funcionario municipal.

Este plan incluye que los agentes de la Digesett entren a viabilizar el tránsito a lo largo de la Duarte, lo que no pudo hacerse en años anteriores porque los transportistas protestaron debido a que muchos de los choferes fueron multados, principalmente por obstaculizar el tránsito, por lo que hubo varios conatos de pleitos entre agentes y conductores y cobradores de guaguas.

Encarnación asegura que ahora estos agentes entrarán al municipio.

“Bueno, ellos van a entrar (los agentes de la Digesett) dentro del marco de la prudencia y del debido respeto, estableciendo el orden, pero sin atropellos. Además, nos hemos reunido con los sindicalistas y explicándoles cuál será el procedimiento y todos tienen que colaborar, ahora, el que no quiera colaborar, la Amet (Digesett) lamentablemente tomará su decisión de ponerles su multa y tomar las medidas de rigor”, afirmó.

Dijo que se han hecho varias reuniones con los sindicatos, por este tema y a propósito de la construcción del teleférico y de la circunvalación.

“Nos hemos reunido con ellos porque obviamente podrían quedar un sinnúmero de padres de familias que manejan el tránsito interno de Los Alcarrizos sin sus medios de sustento, y de esa reunión salió una solución", dijo.

“Evidentemente aquí dentro (en la calle Duarte) siempre habrá transporte corto (de vehículos del concho), no importa que haya metro, no importa que haya teleférico, no importa que haya circunvalación y establecimos que los que no quepan aquí, ellos se pondrán de acuerdo y una parte de ellos serán movidos a esa ruta”, explicó.

Agregó que están esperando la propuesta de parte del sector transporte del Gobierno "y nosotros les vamos a servir a ellos (los sindicatos de transporte) de mediador para solucionar ese problema. Estamos buscando soluciones internas, no les vamos a aplicar el poder a los sindicalistas".

El segundo Domingo Savio en Los Alcarrizos

Encarnación, quien al parecer está trabajando en el tema, cree que la solución final debe venir de parte del Poder Ejecutivo con la ejecución de un megaproyecto.

“Esta es una vía que no llega ni siquiera a diez metros. Son dos carriles pequeños y que cuando se parquea un vehículo en algunos de los ángulos obstaculiza el tránsito. Ahora, la solución de manera definitiva y es una realidad, es si se termina la circunvalación, se hace el teleférico, el multimodal, porque aquí debe haber una trasformación en cuanto a la problemática de la Duarte, porque vamos a seguir viviendo en la Duarte y esa población, muy numerosa, seguirá transitando por la Duarte”, dijo el alcalde del municipio, Cristian Encarnación.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/28/un-hombre-con-lentes-oscuros-en-la-cabeza-3949af5b.jpg Cristian Encarnación, Alcalde de Los Alcarrizos (DANIA ACEVEDO)

Afirmó que la solución “y lo hemos planteado y lo hemos discutido con URBE” (Unidad para el Reordenamiento de la Barquita y Entornos) es ampliar la calle Duarte de la Los Alcarrizos, en dos carriles.

Lo que plantea, como responsable de la alcaldía, es hacer un plan integral, interviniendo el lado que más económico salga y comenzar a trabajar en ese sentido.

En este lado se proyecta la construcción de un proyecto habitacional y los locales comerciales para reubicar a los negocios que están en la vía.

“Una vez terminada esa franja, entonces se interviene la otra parta con fines de demolición, entonces ya tú amplias la Duarte y resuelve ahí mismo el problema. Nosotros no tenemos la capacidad económica para hacer eso, pero sí el Gobierno a través de URBE”, dijo.

Agregó: “Nosotros estamos planteando el segundo Domingo Savio aquí, que es un programa muy importante que se está haciendo en la capital y lo hemos discutido con la gente de URBE, y ellos están trabajando en un plan de la preparación de un proyecto para ser aplicado aquí”.