Leonel Fernández afirma que la integración de Latinoamérica “está en crisis”

El expresidente dominicano Leonel Fernández afirmó este martes que América Latina y el Caribe se han convertido en una región políticamente “irrelevante” y atribuyó esta situación a la falta de una voz que la unifique en el escenario internacional.

“La integración regional latinoamericana está en crisis: la Celac simplemente no funciona, Unasur ha desaparecido, la Comunidad de Naciones Andinas no se hace sentir, el Sistema de Integración Centroamericano (Sica) está afectado por la división, Caricom no representa a todas las naciones del Caribe”, especificó en la apertura del Foro Global @ Casa de Campo.

Fernández también señaló que la Organización de los Estados Americanos (OEA) está económicamente “frágil” y “no logra” concitar todo el apoyo requerido para desempeñar las funciones de interlocución.

El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) apuntó que la gran tarea de la nueva generación de latinoamericanos es revertir el panorama para transformar a los pueblos de la región en una “gran comunidad” de naciones prósperas, democráticas, justas, respetadas y admiradas en el mundo.

Fernández también afirmó que, para Estados Unidos, a pesar de su cercanía geográfica y el potencial de una agenda de desarrollo mutuo, la región de América Latina “no resulta” una prioridad de su política exterior.

A pesar de este pesimista escenario, Fernández espera que en la novena Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, California, se diseñe un plan que ayude para la aplicación de medidas a favor de los países de la región, destinadas a enfrentar la deuda, disminuir la inflación y garantizar el crecimiento.